Tốt nghiệp đại học ở tuổi 36, anh Trần Ngọc Trung Em (SN 1988) là một trong những tân cử nhân lớn tuổi nhất của ngành Kinh tế quốc tế, khóa D20, Trường Luật và Quản lý phát triển, Trường Đại học Thủ Dầu Một, TP.HCM.

Anh Trung Em trở thành tân cử nhân ở tuổi 36. (Ảnh: NVCC)

Sinh ra trong gia đình nông nghèo ở An Giang, gia đình có ba mẹ con, bố anh mất sớm. Năm 2008, anh Trung Em dự thi ngành Sư phạm Lịch sử của Đại học Cần Thơ nhưng không đạt. Không bỏ cuộc, một năm sau, anh thi lại và trúng tuyển Đại học Văn Lang, song gia đình không đủ điều kiện kinh tế để lo cho anh theo học. Anh buộc phải tạm dừng việc học để đi làm, phụ giúp gia đình trang trải cuộc sống.

Rời quê lên TP.HCM, anh bắt đầu công việc thợ điện, sau đó làm công nhân tại TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương. Trong suốt 12 năm, từ 2008 đến 2020, anh làm đủ nghề từ công nhân dây chuyền, bán hàng, chạy xe tải, phụ hồ… để trang trải phí sinh hoạt và giúp gia đình trả nợ.

Thu nhập của anh chỉ khoảng 7-10 triệu đồng mỗi tháng. Có những ngày anh làm việc hơn 12 giờ, tăng ca đến khuya nhưng tiền lương vẫn không đủ giúp anh thoát khỏi cảnh khó, Trung Em vẫn tiếp tục chìm trong cảm giác bế tắc. Thời điểm thất nghiệp gần 5 tháng, anh không có tiền mua gạo, phải ăn đậu hũ sống qua ngày.

Anh Trung Em vẫn giữ tinh thần lạc quan đối diện với mọi vất vả trong cuộc sống. (Ảnh: NVCC)

Tuy cuộc sống khó khăn nhưng anh Trung Em vẫn "nuôi" giấc mơ được trở thành sinh viên đại học. Anh cũng nhận ra công việc lao động chân tay không thể giúp cuộc sống của mình ổn định hơn. Tấm bằng phổ thông cũng không đủ để tìm được công việc lâu dài. Vì vậy, anh quyết định trở lại giảng đường, tiếp tục giấc mơ còn dang dở của tuổi trẻ.

Sau 12 năm đi làm và tích lũy được khoản tiền nhỏ, anh nộp học bạ vào ngành Kinh tế quốc tế, của Trường Luật và Quản lý phát triển và trúng tuyển. “Khi nhìn dòng chữ trúng tuyển trên giấy báo nhập học, nước mắt tôi bật trào vì nhớ người cha luôn mong con trai được học hành tử tế”, anh kể.

Trở lại giảng đường sau nhiều năm, anh phải đối mặt với không ít trở ngại. Khoảng cách tuổi tác và sự khác biệt về tốc độ tiếp thu kiến thức so với các sinh viên trẻ khiến anh không khỏi chạnh lòng trong những buổi đầu học tập. Những kỹ năng cơ bản với nhiều người, như sử dụng máy tính, anh cũng phải bắt đầu “mò mẫm” để làm quen lại từ đầu. Ban ngày đi làm để trang trải chi phí sinh hoạt, buổi tối anh tranh thủ tự học, kiên trì từng bước để bắt nhịp với chương trình đào tạo.

Nỗ lực của anh nhanh chóng được ghi nhận. Ngay học kỳ II năm nhất, anh đạt học bổng loại giỏi hơn 5 triệu đồng. Bên cạnh việc học, anh tích cực tham gia hoạt động phong trào trong nhà trường và trở thành Ủy viên Ban chủ nhiệm CLB Sinh viên 5 tốt, tham gia tiếp sức mùa thi và nhiều chương trình của trường.

Anh Trung Em tích cực tham gia các hoạt động tại trường Đại học. (Ảnh: NVCC)

Tháng 7/2024, anh Trung Em tốt nghiệp với tấm bằng loại khá, trở thành tân cử nhân của ngành Kinh tế quốc tế ở tuổi 36 - tuổi mà nhiều người đã yên ổn với công việc và gia đình, còn anh vừa mới bắt đầu lại hành trình của mình.

Hiện anh làm việc tại một văn phòng luật và tiếp tục chạy xe công nghệ để có thêm thu nhập. Bên cạnh đó, anh theo học chứng chỉ Luật để tiến tới mục tiêu dài hạn: học thạc sĩ, rồi tiến sĩ ngành Luật. Với anh, con đường học tập tuy muộn nhưng chưa bao giờ là quá trễ. Mỗi bước đi đều là hành trình anh bù đắp cho những năm tháng thanh xuân phải tạm gác lại vì nghèo khó.