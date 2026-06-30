Top 10 trường có điểm chuẩn lớp 10 cao nhất TP.HCM năm 2026

(VTC News) -

10 trường có điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm 2025 cao nhất tại TP.HCM như sau:

STT Trường Điểm chuẩn (NV1) Điểm chuẩn (NV2) Điểm chuẩn (NV3) 1 THPT Nguyễn Thượng Hiền 24,75 25,25 25,5 2 Trung học thực hành ĐHSP 24,5 24,75 25 3 THPT Nguyễn Thị Minh Khai 24,5 25 25,25 4 THPT Bùi Thị Xuân 24,25 24,75 25 5 THPT Mạc Đĩnh Chi 24,25 24,5 24,75 6 THPT Trần Phú 24,25 24,5 24,75 7 THPT Nguyễn Hữu Huân 24,25 24,75 25 8 THCS THPT Trần Đại Nghĩa 24 24,5 24,75 9 THPT Phú Nhuận 24 24,75 25 10 THPT Nguyễn Hữu Cầu 24 24,25 24,5

Điểm xét tuyển hệ đại trà là tổng điểm ba môn Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ và điểm ưu tiên (nếu có). Thí sinh phải dự thi đủ ba môn, không vi phạm quy chế, không bị điểm liệt (0 điểm).

Năm nay, điểm chuẩn cao nhất thuộc về trường THPT Nguyễn Thượng Hiền với 24,75 điểm (nguyện vọng 1). Đối với Nguyện vọng 2 và 3 lần lượt điểm của trường này là 25,25 và 25,5 điểm.

Trường có điểm chuẩn xếp thứ 2 gồm các trường: Trung học thực hành ĐHSP và THPT Nguyễn Thị Minh Khai đều 24,5 điểm.

Kế đến là các trường THPT: THPT Bùi Thị Xuân, THPT Mạc Đĩnh Chi, THPT Trần Phú, THPT Nguyễn Hữu Huân đều có mức điểm chuẩn 24,25.

Trong top 10, điểm chuẩn thấp nhất là 3 trường THCS THPT Trần Đại Nghĩa, THPT Phú Nhuận, THPT Nguyễn Hữu Cầu với 24 điểm.

Thí sinh có thể xem điểm chuẩn vào lớp 10 chi tiết TẠI ĐÂY

Kỳ thi năm nay có hơn 151.000 học sinh dự thi vào lớp 10 công lập, riêng TP.HCM (trước sáp nhập) có 105.000 thí sinh đăng ký dự thi. Kỳ thi diễn ra ngày 1 và 2/6. Thí sinh dự thi 3 môn: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ.

Đối với thí sinh thi vào lớp 10 chuyên, tích hợp, ngoài 3 môn trên, thí sinh thi thêm môn chuyên/tích hợp.

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, sau khi kết thúc tuyển sinh chính thức, căn cứ tình hình nộp hồ sơ nhập học thực tế tại các trường và đề nghị của cơ sở giáo dục, Sở sẽ xem xét tổ chức tuyển sinh bổ sung, tạo thêm cơ hội cho học sinh chưa trúng tuyển cả ba nguyện vọng đã đăng ký.

Căn cứ kết quả rà soát số liệu thực tế, Sở sẽ thông báo chính thức và ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về phương án tuyển sinh bổ sung.