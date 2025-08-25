Tổng thống Ukraine nêu con đường hiệu quả nhất để chấm dứt xung đột với Nga

(VTC News) -

Hôm 24/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh "hình thức đàm phán giữa các nhà lãnh đạo là cách hiệu quả nhất để tiến về phía trước", đồng thời kêu gọi tổ chức hội nghị thượng đỉnh song phương với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cáo buộc phương Tây tìm kiếm "cái cớ để ngăn chặn cuộc đàm phán" và chỉ trích ông Zelensky vì "yêu cầu một cuộc họp ngay lập tức bằng mọi giá".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Kyiv Post)

Đồng thời, ông Lavrov cho biết Moskva có thể đồng ý đàm phán trực tiếp với ông Zelensky, nhưng trước khi các cuộc gặp diễn ra, "tất cả vấn đề cần thảo luận ở cấp cao nhất phải được giải quyết".

Moskva không loại trừ khả năng đảm bảo an ninh cho Kiev nhưng cũng khẳng định việc triển khai quân đội phương Tây tới Ukraine là điều không thể. Nga cũng lên tiếng lo ngại về thẩm quyền của Tổng thống Zelensky trong việc ký mọi thỏa thuận ràng buộc, vì nhiệm kỳ tổng thống của ông đã kết thúc hơn một năm trước.

Trong khi đó, cố vấn cấp cao của Tổng thống Zelensky, ông Mikhail Podoliak tuyên bố Ukraine sẵn sàng chấp nhận 'đóng băng' tiền tuyến.

Ông Podoliak nhấn mạnh: “Lập trường sơ bộ của Ukraine như sau: Chúng tôi hiểu rằng một trong những kịch bản cơ bản để thoát khỏi cuộc xung đột này là đóng băng xung đột dọc theo chiến tuyến”.

Tuy nhiên, ông Podoliak cho rằng một số vùng lãnh thổ có thể sẽ vẫn “thuộc Nga trên thực tế”. "Về mặt pháp lý, không ai công nhận những vùng lãnh thổ đó là của Nga" và cần phải nỗ lực rất nhiều thông qua "công cụ kinh tế, ngoại giao và nhiều công cụ khác" để giành lại chúng.

Trong kịch bản, Kiev cũng cần được gia nhập vào một liên minh. Ông Podoliak nói thêm: "Không phải NATO, nhưng dù sao cũng là một liên minh".

Hôm 15/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tham gia cuộc họp thượng đỉnh với lãnh đạo Nga ở Alaska, sau đó gặp ông Zelensky và nhiều lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng. Ông Trump cho biết đang thu xếp cuộc gặp giữa lãnh đạo Nga và Ukraine, cũng như có thể tổ chức hội nghị ba bên "nếu mọi thứ suôn sẻ".

Tuy nhiên, hy vọng về triển vọng hòa bình giữa Nga và Ukraine mờ nhạt khi Moskva loại trừ khả năng tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh ngay lập tức.