Tổng Thanh tra Chính phủ: Hơn 3 năm có luật vẫn chưa kiểm soát được tài sản, thu nhập

Nội dung trên được Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đề cập khi giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội góp ý về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng, chiều 18/11.

Tại phiên thảo luận, đa số ý kiến của đại biểu tán thành quy định về các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập như quy định của dự thảo Luật.

Bên cạnh đó, một số ý kiến đề nghị giữ nguyên quy định có tính nguyên tắc như Luật hiện hành. Ý kiến khác đề nghị cân nhắc không quy định cơ quan kiểm tra của Đảng vào Luật.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong.

Giải trình nội dung này, Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết, quá trình triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 gặp khó khăn, vướng mắc về phân định thẩm quyền cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập của cơ quan quản lý Nhà nước và cơ quan của Đảng, nên hơn 3 năm kể từ khi Luật có hiệu lực vẫn chưa thực hiện được việc kiểm soát tài sản, thu nhập.

Để khắc phục tình trạng trên, ông Đoàn Hồng Phong cho hay, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định số 56 ngày 8/2/2022 về Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập.

Đến ngày 30/5/2025, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định số 296 về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Trong đó, Trung ương quy định Ủy ban Kiểm tra, cấp ủy cấp trên trực tiếp cơ sở trở lên kiểm soát tài sản, thu nhập.

"Vì vậy, quy định các cơ quan kiểm tra, kiểm soát tài sản thu nhập như dự thảo luật là đúng quy định của Đảng và đúng quy định pháp luật", Tổng Thanh tra Chính phủ khẳng định.

Nhấn mạnh quan điểm "một đối tượng chỉ một cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập", ông Đoàn Hồng Phong giải thích, trong phân công rất rõ cơ quan nào kiểm soát đối tượng nào.

Về giá trị tài sản, mức thu nhập phải kê khai và kê khai bổ sung, đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ căn cứ của việc quy định tăng giá trị kê khai từ 50 triệu lên 150 triệu đồng và giá trị tài sản thu nhập bổ sung biến động trong năm từ 300 triệu lên 1 tỷ đồng.

Tổng Thanh tra Chính phủ đưa ra 2 căn cứ cho quy định này.

Thứ nhất, từ năm 2018 đến nay đã có ba lần điều chỉnh tăng lương cơ sở. Thứ hai, nền kinh tế phát triển nhanh, quy mô kinh tế tăng khoảng gấp ba lần, mặt bằng giá cả cũng thay đổi lớn so với thời điểm ban hành luật (năm 2018).

Giải đáp băn khoăn của đại biểu về mức thu nhập biến động trong năm có được tính số dư của năm trước hay không, ông Đoàn Hồng Phong nêu rõ "biến động tài sản, thu nhập trong năm chứ không kế thừa số dư của năm trước chuyển sang".

Về phạm vi đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập tại doanh nghiệp Nhà nước, theo Tổng Thanh tra Chính, việc quy định người được giao tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập là phù hợp.

Điều này để đáp ứng được yêu cầu công tác phòng chống tham nhũng trong điều kiện hiện nay và phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Quản lý sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp.

"Chính phủ sẽ quy định các trường hợp phải kê khai tài sản, thu nhập tại doanh nghiệp Nhà nước là những người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, người đại diện phần vốn Nhà nước và một số chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp Nhà nước, mà không bao gồm người nước ngoài hoặc người khu vực ngoài Nhà nước", Tổng Thanh tra Chính phủ nói.

Với các ý kiến liên quan đến trình tự xác minh tài sản, thu nhập; loại tài sản phải kê khai; phương thức kê khai; và trách nhiệm công khai, hậu kiểm…, ông Đoàn Hồng Phong khẳng định, cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ tiếp thu, nghiên cứu và quy định chi tiết tại nghị định hướng dẫn.