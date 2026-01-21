Cha mẹ lấy tiền lì xì của con có thể bị phạt tới 30 triệu đồng

(VTC News) -

Tiền lì xì của con từ đủ 15 tuổi trở lên thì con có thể tự mình quản lý tài sản riêng hoặc nhờ cha mẹ quản lý. (Ảnh minh họa)

Lì xì là văn hóa của người Việt mỗi dịp Tết, được coi là biểu tượng của sự chúc phúc, với mong muốn tài lộc, thịnh vượng và những điều tốt đẹp nhất sẽ đến trong dịp đầu xuân năm mới. Cùng với sự phát triển của xã hội, khi số lượng tiền lì xì ngày càng lớn, nhiều bạn trẻ coi đó là khoản thu nhập mong đợi trong ngày Tết, thậm chí nhiều bạn nhỏ được nhận khoản tiền lì xì rất lớn.

Không ít các bậc cha mẹ quản lý rất chặt tiền lì xì của con vì sợ tiêu lãng phí. Bố mẹ quản lý, cũng để định hướng, đảm bảo cho các con được sử dụng khoản tiền đó đúng mục đích, hiệu quả, hỗ trợ cho các con trong việc ăn học, chi tiêu cá nhân.

Tuy nhiên, cũng có những trường hợp cha mẹ tự ý thu giữ, sử dụng trái phép tiền lì xì mà thiếu sự tôn trọng ý kiến các con. Vậy cha mẹ có được dùng tiền lì xì của con để sử dụng cho mục đích riêng hay không? "Để mẹ/bố giữ giùm cho" có thể bị xử phạt bao nhiêu tiền?

Quản lý tài sản riêng của con được quy định tại Điều 76 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, cụ thể như sau:

Quản lý tài sản riêng của con

1. Con từ đủ 15 tuổi trở lên có thể tự mình quản lý tài sản riêng hoặc nhờ cha mẹ quản lý.

2. Tài sản riêng của con dưới 15 tuổi, con mất năng lực hành vi dân sự do cha mẹ quản lý. Cha mẹ có thể ủy quyền cho người khác quản lý tài sản riêng của con. Tài sản riêng của con do cha mẹ hoặc người khác quản lý được giao lại cho con khi con từ đủ 15 tuổi trở lên hoặc khi con khôi phục năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trừ trường hợp cha mẹ và con có thỏa thuận khác.

3. Cha mẹ không quản lý tài sản riêng của con trong trường hợp con đang được người khác giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự; người tặng cho tài sản hoặc để lại tài sản thừa kế theo di chúc cho người con đã chỉ định người khác quản lý tài sản đó hoặc trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

4. Trong trường hợp cha mẹ đang quản lý tài sản riêng của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự mà con được giao cho người khác giám hộ thì tài sản riêng của con được giao lại cho người giám hộ quản lý theo quy định của Bộ luật dân sự.

Hành vi bạo lực về kinh tế được quy định tại Điều 44 Nghị định 282/2025/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Hành vi bạo lực về kinh tế

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Chiếm đoạt tài sản chung của gia đình hoặc tài sản riêng của thành viên khác trong gia đình;

b) Hủy hoại tài sản chung của gia đình hoặc tài sản riêng của thành viên khác trong gia đình nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

c) Cưỡng ép thành viên gia đình lao động quá sức;

d) Cưỡng ép thành viên gia đình đóng góp tài chính quá khả năng của họ;

đ) Kiểm soát tài sản, thu nhập của thành viên gia đình nhằm tạo tình trạng lệ thuộc về mặt vật chất, tinh thần hoặc các mặt khác

Theo đó, tiền lì xì của con dưới 15 tuổi, con mất năng lực hành vi dân sự do cha mẹ quản lý. Cha mẹ có thể ủy quyền cho người khác quản lý tài sản riêng của con.Tiền lì xì của con do cha mẹ hoặc người khác quản lý được giao lại cho con khi con từ đủ 15 tuổi trở lên hoặc khi con khôi phục năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trừ trường hợp cha mẹ và con có thỏa thuận khác.

Tiền lì xì của con từ đủ 15 tuổi trở lên thì con có thể tự mình quản lý tài sản riêng hoặc nhờ cha mẹ quản lý.

Như vậy, trường hợp cha mẹ có hành vi chiếm đoạt tiền lì xì của con trái quy định pháp luật có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng và buộc trả lại tài sản do chiếm giữ trái phép hoặc buộc nộp lại số tiền bằng trị giá tài sản có được do chiếm giữ trái phép đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định của pháp luật cho con.

Tuy nhiên, để kết luận hành vi giữ tiền lì xì của con có vi phạm pháp luật hay không, cần xem xét cụ thể ý chí và mục đích sử dụng của cha, mẹ trong từng trường hợp cụ thể trên thực tế. Nhà chức trách cần xem xét đây có phải là hành vi "chiếm đoạt tài sản riêng của con" hay không. Nếu giữ tiền lì xì của con thường để con tiết kiệm tiền, không tiêu sai mục đích và dùng chi tiêu cho con trong các hoạt động khác thì không bị phạt.

Chiếm đoạt tài sản được hiểu là một người bằng thủ đoạn gian dối hoặc ngang nhiên, công khai chiếm đoạt tài sản của người khác, làm chủ tài sản không còn được sử dụng nó. Do đó, rất hiếm trường hợp, cha mẹ giữ tiền lì xì của con vì muốn chiếm đoạt tài sản của con.

Khi xã hội ngày càng văn minh, các quyền của công dân ngày càng được ghi nhận và đảm bảo đầy đủ trong đó có quyền trẻ em. Các bậc cha mẹ, ông bà cũng cần tìm hiểu các quy định pháp luật, quyền của trẻ em để tôn trọng và bảo vệ các em.