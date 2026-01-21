Giá xăng trong nước ngày mai quay đầu giảm?

(VTC News) -

Trong tuần qua, giá xăng trên thị trường Singapore có xu hướng giảm, mức giảm dao động 0,7% - 0,9%, tùy loại. Cập nhật đến sáng 21/1, giá xăng E5 RON92 tại thị trường Singapore được giao dịch ở mức 71 USD/thùng, xăng RON95 giao dịch ở mức 72,4 USD/thùng, giảm khoảng 2 USD/thùng so với tuần trước. Trong khi đó, giá dầu thế giới tăng, giảm đan xen.

Trước diễn biến này, nhiều ý kiến dự báo trong kỳ điều hành ngày mai (22/1), giá xăng trong nước có thể sẽ quay đầu giảm. Mức giảm dao động từ 120 - 200 đồng/lít. Tuy nhiên, giá các loại dầu lại có thể tăng từ 220 - 350 đồng/lít.

Giá xăng ngày mai dự báo sẽ được điều chỉnh giảm. (Ảnh: Minh Đức).

Trong trường hợp cơ quan điều hành quyết định sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu, giá xăng có thể giảm sâu hơn, trong khi giá dầu có thể tăng nhẹ hơn dự kiến.

Mô hình dự báo giá xăng dầu của VPI cũng cho thấy tại kỳ điều hành ngày 22/1/2026, giá xăng bán lẻ có thể giảm 0,9 - 1% so với kỳ điều hành trước đó, nếu Liên bộ Tài chính - Công Thương không trích lập, hay chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Cụ thể, VPI dự báo, giá bán lẻ xăng E5 RON92 có thể giảm 187 đồng (1%) về mức 18.183 đồng/lít, còn xăng RON95 dự báo giảm 178 đồng (0,9%) về mức 18.532 đồng/lít.

Ngược lại, giá dầu bán lẻ có thể tăng 1,4 - 4%, trong đó giá dầu mazut được dự báo có thể tăng 4% lên mức 13.933 đồng/kg, giá dầu diesel có thể tăng 2,1% lên mức 17.641 đồng/lít, còn giá dầu hỏa có thể tăng 1,4% lên mức 17.938 đồng/lít.

Tại kỳ điều hành chiều 15/1, giá xăng E5 RON92 tăng 143 đồng/lít, không cao hơn 18.376 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 152 đồng/lít, không cao hơn 18.712 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 226 đồng/lít, không cao hơn 17.287 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 138 đồng/lít, không cao hơn 17.697 đồng/lít. Riêng giá dầu mazut giảm 2 đồng/kg, không cao hơn 13.401 đồng/kg.

Từ đầu năm 2026 đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 2 lần điều chỉnh, trong đó 1 phiên giảm và 1 phiên tăng. Đây là phiên tăng đầu tiên của năm 2026 và cũng là phiên tăng đầu tiên sau chuỗi 5 kỳ điều hành giảm liên tiếp.