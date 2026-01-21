Tàu trật bánh gần Barcelona do tường chắn sập, lái tàu thiệt mạng

(VTC News) -

Theo CNN, chiều 20/1, một đoàn tàu chở khách tại vùng Catalonia, đông bắc Tây Ban Nha, đã trật bánh gần thành phố Barcelona sau khi một bức tường chắn dọc đường ray bất ngờ đổ sập xuống đường tàu, khiến lái tàu thiệt mạng và hàng chục hành khách bị thương.

Theo Cơ quan bảo vệ dân sự Catalonia, vụ tai nạn xảy ra tại đô thị Gelida, cách trung tâm Barcelona khoảng 35 phút di chuyển. Bức tường chắn bị sập đã rơi trực tiếp xuống đường ray đúng thời điểm đoàn tàu đi qua, khiến tàu không kịp tránh và bị trật bánh.

Giới chức địa phương xác nhận lái tàu đã tử vong tại hiện trường. Ít nhất 37 người khác bị thương, trong đó nhiều trường hợp phải nhập viện điều trị. Lực lượng cứu hộ khẩn cấp đã điều động 20 xe cứu thương cùng 38 đơn vị cứu hỏa tới hiện trường để sơ tán hành khách và cấp cứu người bị nạn.

Các đội cứu hộ có mặt tại hiện trường vụ tai nạn. (Nguồn: CBS)

Ông Claudi Gallardo, thanh tra của Sở cứu hỏa vùng Catalonia, cho biết có bốn người bị thương nặng. Trong khi đó, những nạn nhân khác bị chấn thương ở các mức độ khác nhau. Công tác cứu hộ và rà soát hiện trường kéo dài nhiều giờ do lo ngại nguy cơ sạt lở vẫn còn tiếp diễn.

Công ty quản lý hạ tầng đường sắt Tây Ban Nha Adif cho rằng bức tường chắn bị sập có thể do tác động của đợt mưa lớn kéo dài tại Catalonia trong tuần qua. Vụ trật bánh xảy ra ở khu vực từ lâu đã bị chỉ trích vì hệ thống đường sắt xuống cấp, thiếu đầu tư và thường xuyên gặp trục trặc.

Vụ việc xảy ra chỉ 2 ngày sau thảm kịch tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng tại Andalusia, khiến ít nhất 40 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Chính phủ Tây Ban Nha đã tổ chức quốc tang kéo dài ba ngày để tưởng niệm các nạn nhân.