Tổng Bí thư: TP.HCM là khởi nguồn của sáng kiến đổi mới và khát vọng vươn lên

(VTC News) -

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng TP.HCM hiện nay là nơi ba cực phát triển năng động nhất cùng hội tụ; là nơi khởi nguồn của nhiều sáng kiến đổi mới và khát vọng vươn lên.

Việc Thành phố tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ I không chỉ là bước khởi đầu cho một Chương mới của Thành phố sau hợp nhất, mà còn là dấu mốc quan trọng mở ra tầm nhìn lớn của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình, sáng tạo, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

Thành phố kiên cường, chủ động đổi mới, phát triển

Tổng Bí thư Tô Lâm đặt nhiều kỳ vọng vào sự tiên phong, đi đầu đổi mới sáng tạo của TP.HCM trong kỷ nguyên mới. (Ảnh: BTC)

Đánh giá về Văn kiện trình Đại hội của Thành phố, Tổng Bí thư cho rằng Thành phố xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2025 - 2030 mang tính đột phá, chiến lược. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá rất cao tinh thần đoàn kết, ý chí và nỗ lực vượt khó của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM.

Nhìn lại nhiệm kỳ 2020 - 2025 với nhiều thách thức của TP.HCM, Tổng Bí thư cho rằng dù đối mặt với thách thức chưa từng có, từ biến động toàn cầu, đại dịch COVID-19 đến những vướng mắc nội tại và biến động nhân sự, thành phố vẫn kiên cường vượt qua, chủ động đổi mới, phục hồi và phát triển.

Quy mô kinh tế TP.HCM hiện sánh ngang nhiều đô thị lớn trong khu vực, hiện đạt 123 tỷ USD, chiếm 23,5% GDP cả nước.

GRDP bình quân đầu người cao gấp 1,7 lần mức bình quân cả nước, với hơn 8.900 USD. Đặc biệt, kinh tế số của TP ngày càng trở thành động lực quan trọng, đóng góp trên 25% GRDP đang lan tỏa mạnh sang các lĩnh vực tài chính, thương mại, y tế, giáo dục, văn hóa.

Đặc biệt, thu ngân sách của TP đang chiếm hơn 1/3 tổng thu quốc gia. Đóng góp này khẳng định vai trò quan trọng của TP trong ổn định tài khóa và tăng trưởng quốc gia, đồng thời mở ra triển vọng trở thành trung tâm kinh tế tầm khu vực Đông Nam Á trong thập niên tới.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định của Bộ Chính trị phân công Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang tiếp tục làm Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 và chúc mừng Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM. (Ảnh: BTC)

Cũng theo Tổng Bí thư Tô Lâm, 3 tháng thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy nhanh chóng được kiện toàn tinh gọn; hướng đến chính quyền phục vụ, gần dân, hiệu quả và minh bạch.

"Những thành tựu to lớn của TP.HCM trong nhiệm kỳ qua là kết quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao từ Trung ương, sự phối hợp hiệu quả của các bộ, ban, ngành, địa phương, song yếu tố quyết định vẫn là sức mạnh nội lực của Đảng bộ và nhân dân Thành phố.

Thành phố chủ động tổng kết thực tiễn, đề xuất Trung ương ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt là Nghị quyết số 98 về xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế, hệ thống đường sắt đô thị, nhằm khai thác hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển. Những kết quả đó rất đáng trân trọng và tự hào, đóng góp xứng đáng vào kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, là tiền đề vững chắc để thành phố tiếp tục phát triển nhanh, bền vững và toàn diện trong kỷ nguyên mới", Tổng Bí thư khẳng định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Tổng Bí thư đề nghị Đại hội tập trung thảo luận thẳng thắn, đánh giá sâu những hạn chế, yếu kém, phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp thiết thực, khả thi về khó khăn, hạn chế. Trước hết là những nút thắt mang tính cấu trúc, khiến tăng trưởng chưa bền vững.

Các đột phá chiến lược tuy đạt bước tiến quan trọng, song chưa đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu cao, như về phát triển hạ tầng giao thông liên vùng, hạ tầng số, khoa học công nghệ và logistics. Đầu tư công phân tán, hiệu quả thấp, thủ tục chồng chéo, giải ngân chậm, nhiều vướng mắc.

"Đại hội Đảng bộ TP.HCM là cuộc tổng động viên trí tuệ, sáng tạo và khát vọng thành phố trong kỷ nguyên mới", Tổng Bí thư Tô Lâm.

Quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị còn nhiều bất cập, chưa theo kịp tốc độ đô thị hóa và tác động của biến đổi khí hậu, khiến nhiều vấn đề cấp bách như ngập nước, ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, nhà ở xã hội, bệnh viện, trường học và hệ thống phúc lợi xã hội chưa được giải quyết một cách căn cơ…

"Những vấn đề còn tồn tại của Thành phố là rất đáng trăn trở. Tại Đại hội này, Đảng bộ Thành phố cần thảo luận kỹ và quyết tâm khắc phục vấn đề: ùn tắc giao thông, ngập lụt do biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, ô nhiễm môi trường không khí và xây dựng thành phố văn minh không có ma tuý. Chính phủ sẽ luôn đồng hành cùng Thành phố để giải quyết hiệu quả các vấn đề này", Tổng Bí thư khẳng định.

6 nhiệm vụ Tổng Bí thư yêu cầu TP.HCM lưu ý

Theo Tổng Bí thư, việc hợp nhất TP.HCM với hai tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu là bước ngoặt lịch sử, nơi ba cực kinh tế năng động bậc nhất cả nước hội tụ. Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và đồng bào cả nước đặt nhiều kỳ vọng TP.HCM sẽ trở thành hình mẫu “siêu đô thị”; hình thành các động lực tăng trưởng mới, vươn lên ngang tầm các đô thị quốc tế, phát triển thông minh, hiện đại, là trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học công nghệ, văn hóa và đổi mới sáng tạo hàng đầu của Việt Nam.

Giáo dục - Đào tạo là nhiệm vụ luôn được TP.HCM quan tâm hàng đầu.

Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của giai đoạn 2025 - 2030 của TP.HCM, Tổng Bí thư nhấn mạnh 6 vấn đề cần lưu ý.

Thứ nhất là phát huy kết quả nhiệm kỳ 2020 - 2025, xây dựng Đảng bộ TP.HCM thực sự trở thành trung tâm trí tuệ, đoàn kết và đổi mới; một Đảng bộ mẫu mực, đủ bản lĩnh chính trị, năng lực quản trị và tầm nhìn, đủ sức dẫn dắt thành phố tiên phong phát triển và hội nhập, xứng đáng với vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thứ hai, để hiện thực hóa tầm nhìn và mục tiêu phát triển giai đoạn mới, TP.HCM cần quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa và vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, biến đường lối thành hành động, đưa nghị quyết thành kết quả cụ thể, tạo đột phá thể chế, đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao chất lượng quản trị đô thị.

TP.HCM phải đưa tinh thần của các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị vào thực tiễn phát triển đô thị đặc biệt.

Nghị quyết số 57 sẽ là kim chỉ nam để xây dựng TP.HCM thành trung tâm đổi mới sáng tạo, hạt nhân của nền kinh tế tri thức, đẩy nhanh kinh tế số, chính quyền số và xã hội số. (Ảnh: BTCĐH)

Tổng Bí thư yêu cầu coi Nghị quyết số 57 là kim chỉ nam để xây dựng TP.HCM thành trung tâm đổi mới sáng tạo, hạt nhân của nền kinh tế tri thức, đẩy nhanh kinh tế số, chính quyền số và xã hội số, hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp, công nghệ cao, tài chính số.

Nghị quyết số 59 định hướng mở rộng hội nhập quốc tế chủ động, nâng tầm trung tâm tài chính, logistics, thương mại, du lịch gắn với liên kết vùng và kết nối với các trung tâm toàn cầu. Đặc biệt, TP.HCM cần vận dụng Nghị quyết số 66 để hoàn thiện thể chế, mạnh dạn thí điểm mô hình chính quyền đô thị tự chủ, phân cấp, ủy quyền linh hoạt, hướng tới nền quản trị hiện đại, minh bạch, hiệu quả.

Tương tự, với tinh thần Nghị quyết 68 đòi hỏi TP khơi dậy và bảo vệ tinh thần doanh nghiệp, phát triển kinh tế tư nhân, thúc đẩy các tập đoàn tư nhân lớn, doanh nghiệp công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Hay Nghị quyết số 70 về đảm bảo an ninh năng lượng cho một siêu đô thị, một trung tâm kinh tế số của khu vực.

"Nhiều năm qua, thành phố luôn là cực tăng trưởng, cực đổi mới sáng tạo, dẫn đầu trong cả nước. Nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đã được tổ chức thực thi hiệu quả, từ đó được Trung ương nghiên cứu và chỉ đạo triển khai trong cả nước. Tôi mong muốn Thành phố tiếp tục phát huy truyền thống, lấy lại vị thế", Tổng Bí thư nói.

Nhiệm vụ thứ ba là phải khẳng định vai trò chủ thể và vị trí trung tâm của Nhân dân trong mọi chủ trương, chính sách và hành động của Đảng bộ, chính quyền Thành phố. Hạnh phúc, sự hài lòng và niềm tin của Nhân dân là thước đo cao nhất của hiệu quả lãnh đạo và năng lực quản trị của hệ thống chính trị.

Tổng Bí thư yêu cầu TP.HCM cần chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, nhất là cán bộ chiến lược, chủ chốt, xem đây là đột phá chiến lược của chiến lược. (Ảnh: BTCĐH)

Thứ tư, để xây dựng, phát triển TP.HCM thành trung tâm kinh tế, tài chính, công nghệ và dịch vụ hàng đầu khu vực và châu Á, đầu mối lớn về logistics hiện đại, nhiệm vụ quan trọng là hoàn chỉnh quy hoạch, tái kiến trúc không gian phát triển theo tư duy đa cực, kết nối, vận hành theo mô hình quản trị đa trung tâm nhằm phân bổ hợp lý nguồn lực và nâng cao hiệu quả điều hành.

Đặc biệt, cần xây dựng mô hình quản trị đô thị hiện đại, ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành và dịch vụ công, hướng tới chính quyền số kiến tạo, minh bạch, hiệu quả, làm nền tảng cho thành phố thông minh.

"Đây là vấn đề mới, có ý nghĩa quyết định, nếu chậm ngày nào thành phố càng mất cơ hội phát triển ngày đó", Tổng Bí thư lưu ý

Thứ năm, cần kiên định mục tiêu phát triển toàn diện con người, gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội, xây dựng thành phố đáng sống. Là nơi mỗi người dân đều có cơ hội phát triển, được chăm lo sức khỏe, giáo dục, môi trường sống và sự an toàn, không ai bị bỏ lại phía sau.

Đồng thời tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, khơi dậy lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng cống hiến, nuôi dưỡng tinh thần đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm xã hội, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Thứ sáu, Tổng Bí thư yêu cầu cần tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh. Thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, vô hiệu hoá mọi âm mưu, hoạt động chống phá.

Phải nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phòng ngừa, kéo giảm tội phạm, xây dựng xã hội an ninh, an toàn, công bằng và hạnh phúc cho tất cả người dân, tạo môi trường ổn định, thuận lợi để phát triển.