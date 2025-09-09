Tổng Bí thư: Bảo đảm đủ trường, lớp, giáo viên, chấn chỉnh tiêu cực trong giáo dục

Báo cáo tại cuộc họp, Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, Nghị quyết số 71 ra đời đã thu hút sự quan tâm rộng rãi của giáo viên, phụ huynh, học sinh và chuyên gia, thể hiện sự đồng thuận cao, coi đây là bước đi đúng đắn, kịp thời, khẳng định niềm tin xã hội vào những đổi mới chiến lược của ngành Giáo dục.

Bộ đang tích cực phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 71; xây dựng dự thảo chương trình hành động của Chính phủ. Hiện nay dự thảo đang được hoàn thiện để xin ý kiến các bộ, ngành có liên quan trước khi trình Chính phủ.

Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn báo cáo tại cuộc làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Về một số nội dung cụ thể đã triển khai, Bộ GD-ĐT đã trình Chính phủ ban hành Nghị định ngày 3/9 quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Bộ đã xây dựng dự thảo nghị định về chính sách hỗ trợ ăn trưa cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở ở các xã biên giới đất liền. Hiện nay, Bộ GD-ĐT đã gửi Bộ Tư pháp thẩm định.

Bộ GD-ĐT đã hoàn thiện dự thảo nghị định quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 218 của Quốc hội về phổ cập giáo dục cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi (thực hiện theo trình tự, thủ tục rút gọn).

Cả 2 nghị định này đang trình Chính phủ xem xét ban hành vào tháng 9 để kịp thời áp dụng từ năm 2025-2026.

Trên cơ sở đề xuất của 22 tỉnh, thành có biên giới đất liền, Bộ GD-ĐT đã tổng hợp, lựa chọn danh mục 100 trường. Bao gồm 83 trường xây mới và 17 trường cải tạo, nâng cấp, mở rộng trên cơ sở hiện có thuộc 18/22 tỉnh, thành biên giới để đầu tư ngay trong năm 2025, hoàn thành trước ngày 30/8/2026 và đã gửi Bộ Tài chính ngày 8/9/2025 để xem xét, cân đối, bố trí vốn.

Đây là các trường được các địa phương rà soát kỹ lưỡng, chuẩn bị các điều kiện, lựa chọn, đề xuất phương án đầu tư.

Các trường sẽ được đầu tư đồng bộ, hiện đại, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, quy mô, diện tích trường, lớp; có đủ cơ sở vật chất phục vụ việc học tập, rèn luyện văn hóa, tinh thần, điều kiện sinh hoạt. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn hướng dẫn về việc công tác hội đồng trường của các cơ sở giáo dục công lập.

Mục tiêu cuối cùng phải nâng cao chất lượng dạy và học

Kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ việc cụ thể hóa và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 71 là rất quan trọng, sẽ quyết định đến thành công của nghị quyết và phải khắc phục cho được tình trạng chủ trương thì đúng nhưng triển khai thực hiện không hiệu quả.

Tổng Bí thư giao cho Đảng ủy Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các cơ quan tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu tại cuộc họp này để bổ sung, hoàn thiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị, báo cáo Chính phủ phê duyệt.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư lưu ý một số nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 71, hoàn thiện thể chế của pháp luật; xây dựng các chương trình mục tiêu quốc gia, phát triển giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục đại học; đổi mới chương trình, nội dung, cơ chế, bảo đảm cơ sở vật chất, đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên và chấn chỉnh những hạn chế, tiêu cực trong ngành Giáo dục...

Các nội dung này cần phải được thể chế hóa, triển khai cụ thể, phân công rõ trách nhiệm và phải có lộ trình, mốc thời gian chi tiết để hoàn thành.

Những việc triển khai trong năm 2025 cần tập trung thực hiện ngay, bảo đảm tiến độ, chất lượng để cho nhân dân, xã hội thấy rõ được những thay đổi mang tính đột phá của nghị quyết.

Tổng Bí thư nhấn mạnh mong muốn của Đảng, của ngành GD-ĐT là nghị quyết phải làm chuyển biến ngay trong ngành, đặc biệt đối với các thầy cô giáo và đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ quản lý trong ngành giáo dục.

Làm sao hướng tới mục tiêu cuối cùng phải nâng cao chất lượng dạy và học. Đảng, Nhà nước sẽ quan tâm và tạo mọi điều kiện để ngành thực hiện thành công những mục tiêu đã nêu trong nghị quyết.

Tổng Bí thư giao Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu, thiết kế xây dựng, hệ thống tổ chức Đảng trong ngành Giáo dục cho hợp lý, bảo đảm vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với công tác giáo dục, đào tạo, tránh hình thức; nhất là quan tâm khuyến khích kết nạp đảng viên trong sinh viên.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, các cơ quan liên quan chuẩn bị chu đáo nội dung, chương trình để tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết số 71 cùng với các nghị quyết khác, phải bảo đảm việc triển khai nghị quyết tạo sự hào hứng, phấn khởi, quyết tâm chung trong cả hệ thống chính trị, đặc biệt trong đội ngũ các thầy, cô giáo.