Toàn cảnh khu vực thí điểm vùng phát thải thấp đầu tiên ở Hà Nội

Video: Toàn cảnh khu vực Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp đầu tiên.
Theo Sở Xây dựng Hà Nội, từ ngày 1/7 đến hết 31/12/2026, thành phố thí điểm Đề án Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1 nhằm từng bước hạn chế phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch, thúc đẩy giao thông xanh, cải thiện chất lượng không khí và giảm ùn tắc.
Theo phương án tổ chức giao thông, khu vực thí điểm được chia thành hai vùng quản lý. Trong đó, khu vực 1 bao gồm toàn bộ không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, khu phố cổ và chợ đêm Hoàn Kiếm, giới hạn bởi các tuyến Tràng Tiền, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Nguyễn Hữu Huân, Lý Thái Tổ và Ngô Quyền.
Tại khu vực này, từ 19h đến 24h các ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật, toàn bộ ô tô, mô tô và xe gắn máy bị cấm lưu thông, trừ phương tiện của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Quy định này tiếp tục duy trì mô hình phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm và khu phố cổ đã được áp dụng nhiều năm qua.
Thành phố khuyến khích hạn chế hoạt động xe ôm công nghệ sử dụng xăng, đồng thời đề nghị các đơn vị cung cấp ứng dụng điều hướng phương tiện phù hợp trên hệ thống quản lý.
Khu vực 2 bao gồm phố cổ và vùng phụ cận hồ Hoàn Kiếm, được giới hạn bởi các tuyến Tràng Thi, Thợ Nhuộm, Hàng Bông, Phùng Hưng, Phan Đình Phùng, Hàng Đậu, Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, Tràng Tiền và Hàng Khay. Đây là khu vực bắt đầu áp dụng các biện pháp hạn chế đối với phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch.
Cụ thể, ô tô chở khách trên 16 chỗ (trừ xe buýt và xe đưa đón học sinh) bị cấm lưu thông từ 6h đến 9h và từ 16h đến 19h30 hằng ngày. Các phương tiện này cũng không được dừng, đỗ trên các tuyến đường bao quanh khu vực trong cùng khung giờ nhằm giảm áp lực giao thông.
Đối với xe tải sử dụng nhiên liệu hóa thạch (trừ phương tiện thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an), việc lưu thông tiếp tục thực hiện theo quy định hiện hành của UBND TP Hà Nội.
Để giảm ảnh hưởng đến hoạt động vận tải hành khách, thành phố bố trí 4 điểm trung chuyển trên các phố Bà Triệu, Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải và Trần Khánh Dư, tạo điều kiện để xe chở khách trên 16 chỗ đón, trả khách trong thời gian bị hạn chế lưu thông. Theo Sở Xây dựng, giải pháp này giúp xe khách vẫn phục vụ hành khách nhưng không đi sâu vào khu vực trung tâm, qua đó góp phần giảm ùn tắc trong giờ cao điểm.
Song song với việc hạn chế phương tiện, Hà Nội tăng cường các giải pháp khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng. Từ ngày 1/7/2026 đến hết 30/6/2027, hành khách được miễn toàn bộ tiền vé trên các tuyến xe buýt trợ giá khi di chuyển trong phạm vi Vành đai 1 (không áp dụng với xe buýt kinh doanh và xe buýt du lịch). Hiện có 45 tuyến, nhánh tuyến hoạt động trong khu vực. Trung tâm Quản lý, điều hành giao thông thành phố sẽ tiếp tục điều chỉnh lộ trình, triển khai hệ thống vé điện tử liên thông để tạo thuận lợi cho người dân.
Cùng với xe buýt, Hà Nội mở rộng hệ thống xe đạp công cộng với 44 trạm và 456 xe tại hai phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam (tính đến ngày 30/6). Các trạm được bố trí tại nhiều vị trí thuận tiện như ga Hà Nội, hồ Hoàn Kiếm, Phùng Hưng, Hàng Trống, Lý Thái Tổ, Quán Sứ, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Du, Hàn Thuyên, Lê Thánh Tông và Hàng Da, tạo điều kiện kết nối giữa xe buýt, đường sắt đô thị và các bãi gửi xe vào khu vực trung tâm.
Để đáp ứng nhu cầu gửi xe của người dân, Sở Xây dựng phối hợp UBND các phường bố trí 220 bãi, điểm trông giữ xe tại khu vực thí điểm thuộc các phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam và Ba Đình. Người dân có thể gửi phương tiện cá nhân bên ngoài khu vực hạn chế rồi tiếp tục di chuyển bằng xe buýt hoặc các phương tiện giao thông xanh.
Ngoài ra, Sở Xây dựng đang khảo sát, dự kiến bố trí thêm 10 bãi đỗ xe trung chuyển (Park and Ride) tại các cửa ngõ Vành đai 1, gồm khu vực đối diện 92 Yên Phụ, hè phố Trần Khát Chân, điểm trung chuyển Cầu Giấy, Trần Khánh Dư, Trần Quang Khải, nhà máy nước Yên Phụ, Công viên Thủ Lệ, đường Bưởi, trường Đội Lê Duẩn - Cầu Giấy và Trần Khát Chân.
Việc thí điểm vùng phát thải thấp được kỳ vọng tạo nền tảng cho quá trình chuyển đổi giao thông theo hướng xanh và bền vững. Sau thời gian triển khai, Hà Nội sẽ đánh giá hiệu quả, rà soát những bất cập để hoàn thiện phương án trước khi xem xét mở rộng phạm vi áp dụng trong các giai đoạn tiếp theo.
Bản đồ lộ trình thí điểm vùng phát thải thấp của thành phố Hà Nội.