Đóng

Toàn cảnh chuyến thăm tới Vương quốc Anh của Tổng Bí thư Tô Lâm

(VTC News) -

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Vương quốc Anh từ ngày 28-30/10/2025 theo lời mời của Thủ tướng Keir Starmer.

LINH NGÂN
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới