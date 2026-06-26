Tin thế giới nổi bật trong ngày 26/6

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 26/6, các diễn biến đáng chú ý tập trung vào việc Paris cấm bán và tiêu thụ rượu nơi công cộng do nắng nóng cực đoan; Venezuela chạy đua cứu hộ sau trận động đất khiến ít nhất 235 người thiệt mạng; Trung Quốc đưa vào vận hành nhà máy sản xuất đồng vị boron-10 tinh khiết cao lớn nhất thế giới; và một tàu hàng bị tấn công tại eo biển Hormuz giữa lúc căng thẳng về quyền kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này tiếp tục gia tăng.

Paris cấm bán rượu vì nắng nóng kỷ lục

Giới chức Pháp quyết định cấm tiêu thụ và bán rượu mang đi tại nhiều khu vực ở thủ đô Paris nhằm giảm áp lực lên hệ thống y tế đang quá tải trong đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất nhiều năm qua.

Người dân ở nhiều nơi trên nước Pháp tìm đến các con sông để giải nhiệt. (Ảnh: AP)

Theo quy định mới, việc uống rượu nơi công cộng và bán đồ uống có cồn mang đi sẽ bị hạn chế trong hai ngày 26-27/6, ngoại trừ các khu vực được cấp phép dành cho nhà hàng và quán bar. Chính quyền cũng triển khai hệ thống phun sương tại tháp Eiffel cùng nhiều địa điểm công cộng để hỗ trợ người dân và du khách.

Khoảng một phần ba lãnh thổ Pháp đang trong tình trạng cảnh báo đỏ về nắng nóng, với nhiệt độ nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ C. Chính phủ đã huy động lực lượng cứu hộ, quân đội và yêu cầu hàng trăm trường học tạm đóng cửa để bảo đảm an toàn.

Venezuela chạy đua cứu hộ sau động đất

Lực lượng cứu hộ Venezuela đang nỗ lực tìm kiếm những người mất tích sau trận động đất kép hôm 24/6 khiến ít nhất 235 người thiệt mạng và hơn 1.500 người bị thương.

Các tòa nhà bị phá hủy ở La Guaira, Venezuela sau trận động đất ngày 24/6. (Ảnh: Reuters)

Giới chức cho biết vẫn còn hơn 200 người mắc kẹt dưới đống đổ nát của khoảng 250 công trình bị sập hoặc hư hại, trong khi ít nhất 157 người chưa được tìm thấy. Hàng trăm dư chấn tiếp tục được ghi nhận sau thảm họa.

Cộng đồng quốc tế đã nhanh chóng cam kết hỗ trợ khẩn cấp. Mỹ công bố gói viện trợ 150 triệu USD, Liên Hợp Quốc triển khai các đội cứu hộ đô thị, trong khi Mexico, Colombia, Tây Ban Nha, Cuba và nhiều quốc gia khác cũng cử nhân lực, thiết bị và viện trợ nhân đạo tới Venezuela.

Trung Quốc vận hành nhà máy boron-10 lớn nhất thế giới

Trung Quốc tuyên bố đưa vào hoạt động nhà máy sản xuất đồng vị boron-10 có độ tinh khiết cao lớn nhất thế giới tại tỉnh Sơn Đông, đánh dấu bước tiến mới trong lĩnh vực vật liệu chiến lược.

Nhà máy tách đồng vị boron-10 công suất cao lớn nhất thế giới tại Đông Doanh, Sơn Đông. (Ảnh: SRICI)

Theo giới chức Trung Quốc, công nghệ mới giúp nước này làm chủ hoàn toàn quá trình điều chế boron-10 quy mô lớn, phục vụ các lĩnh vực năng lượng hạt nhân, công nghiệp quốc phòng và y tế công nghệ cao.

Các chuyên gia nhận định thành tựu này góp phần giảm sự phụ thuộc của Trung Quốc vào công nghệ nước ngoài, đồng thời phá vỡ thế độc quyền lâu nay của một số doanh nghiệp Mỹ và Nhật Bản trong lĩnh vực vật liệu hạt nhân chiến lược.

Tàu hàng bị tấn công tại eo biển Hormuz

Một tàu hàng treo cờ Singapore đã bị tấn công khi di chuyển qua eo biển Hormuz, làm dấy lên lo ngại mới về an ninh hàng hải tại tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới.

Theo Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh, vật thể chưa xác định đã đánh trúng mạn phải con tàu, gây hư hại khoang lái nhưng không gây thương vong. Một số nguồn tin an ninh nhận định phương tiện có thể đã bị máy bay không người lái tập kích.

Sự việc xảy ra ngay sau khi Iran yêu cầu các tàu thuyền phải tuân thủ luồng di chuyển do lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo công bố, đồng thời cảnh báo sẽ xử lý các phương tiện vi phạm. Vụ việc buộc Tổ chức Hàng hải Quốc tế tạm dừng kế hoạch sơ tán hàng nghìn thủy thủ đang mắc kẹt trong khu vực.

Giới phân tích cho rằng diễn biến mới tiếp tục phản ánh những tranh cãi về quyền kiểm soát eo biển Hormuz, tuyến đường trung chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí đốt toàn cầu, trong bối cảnh Mỹ và Iran vẫn còn nhiều bất đồng liên quan đến an ninh hàng hải khu vực.