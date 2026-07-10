(VTC News) -

Trong bản tin thế giới nổi bật ngày 10/7, các diễn biến đáng chú ý tập trung vào căng thẳng Mỹ - Iran, công tác ứng phó bão Bavi tại Trung Quốc, sự cố sụt lún hầm tàu điện ngầm ở Bangkok và cảnh báo mới liên quan đến Tổng thống Donald Trump.

Địa điểm quân sự Iran trúng đòn tập kích

Truyền thông nhà nước Iran cho biết hai địa điểm quân sự tại Bushehr và Konarak trở thành mục tiêu trong loạt vụ tấn công tối 9/7. Iran cáo buộc đây là đòn tập kích của "đối phương Mỹ - Israel", song chưa công bố thông tin về thiệt hại và thương vong.

Trong khi đó, CNN dẫn lời quan chức Mỹ khẳng định Washington không tiến hành cuộc tấn công. Một quan chức Israel cũng cho biết nước này không nhận được thông tin về bất kỳ hoạt động quân sự nào liên quan vụ việc. Dù căng thẳng gia tăng, Mỹ và Iran vẫn tiếp tục các cuộc đàm phán kỹ thuật về chương trình hạt nhân.

Cột khói bốc lên tại thủ đô Tehran của Iran trong cuộc tấn công hôm 28/2. (Ảnh: Reuters)

Trung Quốc khẩn trương ứng phó bão Bavi

Trung Quốc đồng loạt triển khai các biện pháp ứng phó khi bão Bavi dự kiến đổ bộ khu vực ven biển từ Phúc Kiến đến Chiết Giang trong đêm 11/7 với sức gió vùng gần tâm bão cấp 14.

Chính quyền địa phương đã sơ tán người dân tại khu vực nguy cơ cao, dừng vận tải đường thủy, cho học sinh nghỉ học và kích hoạt nhiều cấp cảnh báo về mưa lớn, sóng biển, triều cường và nguy cơ sạt lở đất.

Sụt lún hầm tàu điện ngầm ở Thái Lan

Khoảng 60 người dân tại quận Thonburi, Bangkok (Thái Lan) được sơ tán sau khi mặt đường phía trên công trình hầm tàu điện ngầm đang thi công bất ngờ sụt lún khoảng 20 cm.

Ảnh hiện trường: Chính quyền thủ đô Bangkok

Sự cố khiến một số tòa nhà lân cận xuất hiện dấu hiệu nghiêng nhẹ. Chính quyền Bangkok đã phong tỏa hiện trường, bố trí nơi ở tạm cho người dân và triển khai các biện pháp gia cố nền đất để bảo đảm an toàn.

Israel cảnh báo Mỹ về kế hoạch ám sát Tổng thống Trump

Truyền thông Mỹ cho biết Israel đã chia sẻ với Washington thông tin tình báo về một kế hoạch mới nhằm ám sát Tổng thống Donald Trump.

Mỹ hiện chưa xác minh được thông tin này. Một số quan chức cho rằng đây có thể là nỗ lực tác động tới quá trình ra quyết định của ông Trump trong bối cảnh Washington cân nhắc các bước đi tiếp theo đối với Iran. Tehran chưa bình luận về thông tin trên, từng bác bỏ các cáo buộc liên quan.