Tin không khí lạnh tăng cường từ chiều 18/11 và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát đi bản tin không khí lạnh tăng cường mới nhất và dự báo thời tiết 10 ngày cho Hà Nội, cả nước.

Theo đó, sáng nay (18/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu Đông Bắc Bộ. Ở trạm Bạch Long Vỹ và trạm Lý Sơn gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8.

Ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, đợt này Hà Nội có mưa, mưa rào, trời rét, có nơi rét đậm. (Ảnh: Ngô Nhung)

Dự báo, trên đất liền, trưa và chiều 18/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc mạnh cấp 3–4, vùng ven biển mạnh cấp 4–5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét; vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại, vùng đồng bằng Bắc Bộ có nơi rét đậm. Từ ngày 19/11 ở tỉnh Quảng Trị và TP Huế trời chuyển lạnh, có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: 12–15°C Vùng núi và trung du Bắc Bộ: 9–12°C; vùng núi cao có nơi dưới 5°C; Quảng Trị và Huế 17-19°C.

Dự báo chi tiết:

Ngày và đêm 18–19/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: nhiệt độ thấp nhất 12–15°C, vùng núi và trung du 9–12°C, vùng núi cao có nơi dưới 5°C. Nhiệt độ trung bình 14–16°C, vùng núi và trung du 13–15°C, vùng núi cao có nơi dưới 12°C.

Ngày và đêm 19/11, Quảng Trị và TP Huế, nhiệt độ thấp nhất 17–19°C; Nhiệt độ trung bình 20–22°C, có nơi dưới 20°C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa lớn diện rộng.

Dưới đây là dự báo thời tiết 10 ngày cho Hà Nội và cả nước

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày

Hôm nay 18/11, Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào. Gió đông bắc cấp 3-4. Trời rét, có nơi rét đậm. Nền nhiệt thấp nhất 12-14°C; cao nhất 17-20°C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, đợt này Hà Nội có mưa, mưa rào; trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-14°C.

Trạng thái mưa còn tiếp tục duy trì đến hết thứ tư 19/11, sau đó Hà Nội có chuỗi ngày không mưa, nắng nhẹ, nền nhiệt thấp nhất 13-15°C, cao nhất 24-25°C.

Chi tiết dự báo thời tiết Hà Nội từ 19-27/11:

Thời tiết Hà Nội từ 19/11 đến 27/11.

Dự báo thời tiết từ nay đến ngày 19/11

Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào và có nơi có dông, Nghệ An cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; sau có mưa vài nơi. Trời chuyển rét, vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại, vùng đồng bằng Bắc Bộ từ ngày 18/11 có nơi rét đậm.

Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có mưa to đến rất to.

Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 19/11 đến ngày 27/11

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ và Quảng Trị mưa vài nơi, từ ngày 20/11 Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày trời nắng. Trời rét; vùng núi và trung du Bắc Bộ đêm 19/11 trời rét đậm, có nơi rét hại; vùng đồng bằng Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to đến khoảng ngày 21/11; từ ngày 22/11 mưa lớn có xu hướng giảm.

TP Huế và Cao Nguyên Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến ngày 21/11; sau có mưa vài nơi.

Khu vực Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi.Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.