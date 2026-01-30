Thường trực Chính phủ cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội tháng 1

(VTC News) -

Tại cuộc họp, Thường trực Chính phủ và các đại biểu cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình về tình hình kinh tế - xã hội; phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; triển khai chương trình mục tiêu quốc gia; các nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới.

Toàn cảnh cuộc họp. (Ảnh: VGP)

Các báo cáo, ý kiến tại cuộc họp đánh giá trong tháng 1, tình hình thế giới tiếp tục biến động phức tạp, nhiều khó khăn, thách thức lớn, yếu tố rủi ro. Ở trong nước, Đại hội XIV của Đảng là sự kiện trọng đại đã thành công rất tốt đẹp cả về đường lối, công tác cán bộ và bảo đảm an ninh, an toàn, mở ra kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Chính phủ, Thủ tướng, các bộ ngành, địa phương, cơ quan đã tập trung phục vụ Đại hội XIV của Đảng và triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; quyết liệt triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng ngay từ những ngày đầu, tuần đầu, tháng đầu và các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, nhất là các công việc trọng tâm liên quan ổn định kinh tế vĩ mô.

Cùng đó, thúc đẩy giải ngân đầu tư công, triển khai các dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia; triển khai các nội dung mới, khó như vận hành trung tâm tài chính quốc tế, dự án điện hạt nhân; phát triển văn hóa, thể thao, du lịch, các hoạt động chào mừng thành công của Đại hội XIV của Đảng, đẩy mạnh thông tin - truyền thông trước, trong và sau Đại hội; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế… Tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP)

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, phát triển nhanh và bền vững.

Thủ tướng lưu ý cần kiên định mục tiêu, chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư, với phương châm "lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả"; tiếp tục bám sát tình hình, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, phân công "6 rõ".

Thủ tướng lưu ý một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực toàn xã hội, nguồn lực trong và ngoài nước, làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới; thúc đẩy giải ngân đầu tư công, chuẩn bị kế hoạch đầu tư công trung hạn để trình cấp có thẩm quyền.

Cũng theo yêu cầu của người đứng đầu Chính phủ, cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách và tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc; vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp trơn tru, thông suốt, hiệu quả; làm tốt công tác thông tin, truyền thông; xây dựng các trường bán trú tại các xã biên giới; phòng, chống dịch bệnh; bảo đảm an toàn, an ninh mạng; bảo đảm cung ứng điện…