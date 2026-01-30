Sun World hợp tác với hai 'gã khổng lồ' ngành công nghệ giải trí nước

(VTC News) -

Với hệ thống các trò chơi được cung cấp bởi hai nhà sản xuất hàng đầu thế giới là ProSilde Technology và White Water, Sun World Vũng Tàu - công viên nước bên biển đầu tiên của TP.HCM rộng hơn 15 ha được kỳ vọng sẽ mang lại những trải nghiệm độc nhất và đầy phấn khích.

Vừa được hé lộ thời điểm chính thức khai trương ngày 12/2/2026, Sun World Vũng Tàu đã ngay lập tức tạo “cơn sốt” nhờ vị trí đắc đia cùng 20 tổ hợp trò chơi độc đáo, dự kiến kiến tạo nhiều kỷ lục.

Đây sẽ là nơi du khách so tài trên siêu đường đua nước10 làn đầu tiên trên toàn cầu, cho đến tàu lượn nước dài 348 mét và dài nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương hay bể sóng nhân tạo đôi cao nhất Việt Nam... Từ trước thềm tết nguyên đán Bính Ngọ 2026, đây sẽ là điểm đến du lịch không thể bỏ qua ngay từ ngày đầu tiên khai trương.

Cái bắt tay tạo nên chuỗi kỷ lục của những “gã khổng lồ”

Trong lần hợp tác tại công viên nước bên biển đầu tiên của TP.HCM, ProSlide và White Water đã cùng Sun World tạo ra một công viên nước độc nhất vô nhị với hơn 20 tổ hợp trò chơi kỷ lục quốc tế.

Đó sẽ là siêu đường đua “Thuyền nhân giao đấu” 10 làn trượt lần đầu tiên xuất hiện trên thế giới. Trò chơi này mang lại trải nghiệm siêu kích thích với cách bố trí tách làn - xen kẽ và kết nối (layout breakaway) độc đáo, tạo cảm giác năng động, kết nối và gắn bó hơn các đường trượt thông thường.

Các tổ hợp trò chơi nước tại Sun World Vũng Tàu sẽ xác lập nhiều kỷ lục mới.

Được thiết kế theo cấu trúc đặc biệt nổi bật, mỗi đường đua là một hình thái khác nhau khiến mỗi người chơi sẽ có thể phải chơi rất nhiều lần mới khám phá được “đâu là làn đua nhanh nhất”. Hệ thống tính giờ kỹ thuật số bố trí trên cả 10 làn hiển thị ngay kết quả tức thời và chính xác.

Nổi bật không kém là “Huyền thoại sóng khơi” - tàu lượn nước dài 348 mét và dài nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Công nghệ RocketBLAST giúp đẩy các tàu lượn lên dốc với lực kiểm soát nhất quán, kết hợp các chuyển động nhanh, vòng xoay động và cú rơi đột ngột để mang lại trải nghiệm đa dạng về gia tốc và những khoảnh khắc rơi tự do... xuyên suốt hành trình hơn 5 phút.

Không giống các tàu trượt nước truyền thống, trò chơi này tại Sun World Vũng Tàu duy trì tốc độ suốt quá trình leo dốc, tạo ra chuyển động trơn tru giống như mô hình tàu lượn có đường ray cố định.

Đường đua nước “Thuyền nhân giao đấu” Sun World Vũng Tàu sở hữu kỷ lục và công nghệ mới nhất.

Trong khi đó, White Water là “tác giả” của bể tạo sóng đôi “khổng lồ” mới nhất trong hệ thống các công viên nước Sun World. Trò chơi mô phỏng những con sóng đại dương thực thụ với chiều cao và lực “bồng bềnh” tương đương, mang lại cảm giác chinh phục cho người chơi như đang ở giữa biển cả.

Dấu ấn mới của các “ông lớn” ngành vui chơi - giải trí nước

Trước khi hiện diện tại thị trường Việt Nam, hợp tác với các tên tuổi đầu ngành - trong đó có Sun World - ProSlide và White Water đều đã là những “cây đại thụ” trong lĩnh vực sản xuất trò chơi giải trí nước. Cả hai đều có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng các trò chơi khám phá và trải nghiệm nước.

Được thành lập vào năm 1986, ProSlide là nhà sáng lập công nghệ giải trí nước tiên tiến toàn cầu. Đây là đối tác của hàng loạt công viên nước lớn nhất thế giới như Disney, Six Flags, Atlantis và Siam Park... Trong suốt quá trình hoạt động, ProSlide đã giành được hơn 100 giải thưởng trong lĩnh vực, bao gồm 17 giải thưởng “Best New Water Ride” từ Hiệp hội các công viên giải trí và du lịch quốc tế (IAAPA).

ProSlide sẽ ghi dấu siêu đường đua nước 10 làn trượt đầu tiên trên thế giới tại Sun World Vũng Tàu.

White Water được thành lập vào năm 1980 tại Canada và nhanh chóng phát triển thành nhà sản xuất lớn nhất thế giới trong lĩnh vực trò chơi nước. Với hơn 600 nhân viên và hơn 6.000 dự án đã hoàn thành, White Water gắn với cam kết chất lượng bền lâu và an toàn trên khắp toàn cầu.

Đặc biệt, White Water sở hữu những công nghệ độc quyền dẫn đầu trong lĩnh vực. Điển hình như công nghệ SilkTek™ đảm bảo các máng trượt nước không chỉ sáng bóng mà còn chống chọi với bão tố, tia UV, độ ẩm cao và các hóa chất trong thời gian dài; hoặc hệ thống tạo sóng thế hệ tiếp theo có khả năng tạo ra 400-700 con sóng mỗi giờ.

Đếm ngược chỉ hơn 2 tuần nữa, đỉnh cao công nghệ và kinh nghiệm thiết kế trò chơi hàng đầu thế giới hiện này sẽ hiện diện tại Sun World Vũng Tàu và chính thức chào đón du khách đến với những trải nghiệm nhất định phải thử và đặc biệt khó quên.