Thương hiệu Việt sở hữu 80% danh mục hàng tiêu dùng thiết yếu

(VTC News) -

Dẫn đầu thị trường bằng danh mục thương hiệu mạnh và mạng lưới phân phối sâu rộng

Theo báo cáo của BCG, chi tiêu bình quân cho hàng FMCG tại Việt Nam dự kiến tăng nhanh trong 5 năm tới, đặc biệt ở nhóm sản phẩm cao cấp và thực phẩm tốt cho sức khỏe – hiện mới chiếm khoảng 15% tổng chi tiêu. Khi thu nhập bình quân đầu người tiến gần mốc 5.000 USD/năm, người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng, sự tiện lợi và yếu tố sức khỏe hơn là giá cả.

Với hơn 100 triệu dân và tốc độ đô thị hóa cao, Việt Nam trở thành một trong những thị trường tiêu dùng năng động nhất Đông Nam Á. Dư địa vẫn lớn khi khu vực nông thôn – chiếm gần 60% dân số – mới đóng góp khoảng 40% tổng chi tiêu FMCG. Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp nào sở hữu danh mục thương hiệu mạnh, mạng lưới phân phối sâu và năng lực R&D hiệu quả sẽ có lợi thế cạnh tranh dài hạn.

Ở vị thế này, Masan Consumer (UPCoM: MCH) là một trong những doanh nghiệp FMCG hàng đầu Việt Nam, với danh mục sản phẩm phủ khắp các ngành hàng thiết yếu và hiện diện trong 98% hộ gia đình Việt. Doanh nghiệp dẫn đầu thị phần ở nhiều ngành hàng như nước mắm (68,8%), tương ớt (67%) và nước tương (52,9%), đồng thời mở rộng nhanh sang thực phẩm tiện lợi và đồ uống.

Nước mắm Nam Ngư chính thức có mặt tại các quốc gia lớn như Mỹ, Úc, Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Nga, Trung Quốc...

Năm thương hiệu chủ lực – CHIN-SU, Nam Ngư, Omachi, Kokomi và Wake-Up 247 – đều đạt doanh thu trên 100 triệu USD/năm, thể hiện sức ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống người tiêu dùng Việt. Sức mạnh này được củng cố bởi hệ thống hơn 313.000 điểm bán truyền thống (GT) và 8.500 điểm bán hiện đại (MT) cùng chuỗi nhà máy đạt chuẩn ISO, HACCP, FSSC, BRCGS, ứng dụng tự động hóa và số hóa trong sản xuất để đảm bảo chất lượng đồng nhất trên quy mô lớn.

Thành công của MCH đến từ chiến lược kết hợp hiểu biết sâu về khẩu vị Việt với các chuẩn mực quốc tế trong quản trị chuỗi cung ứng và phát triển sản phẩm. Nhờ đó, doanh nghiệp không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh ở quy mô khu vực.

Ngành hàng thực phẩm tiện lợi cũng là một trong những ngành xuất khẩu chủ lực của Masan.

Đổi mới sáng tạo – động lực tăng trưởng bền vững

Khác với nhiều doanh nghiệp cùng ngành chú trọng mở rộng quy mô, Masan Consumer đặt đổi mới sáng tạo làm trung tâm trong chiến lược phát triển. Giai đoạn 2018–2024, khoảng 20% doanh thu của MCH đến từ sản phẩm mới – cho thấy hiệu quả đầu tư R&D và khả năng thích ứng nhanh với thị hiếu.

Các thương hiệu chủ lực của Masan Consumer đang được tái định vị theo hướng cao cấp hóa và cá nhân hóa trải nghiệm người dùng, phản ánh rõ chiến lược đổi mới sáng tạo gắn với nhu cầu tiêu dùng hiện đại. CHIN-SU hiện dẫn đầu ngành gia vị với các công thức độc quyền kết hợp giữa cảm hứng ẩm thực quốc tế và khẩu vị Việt, góp phần định hình xu hướng “ẩm thực tiện lợi, dinh dưỡng và cá nhân hóa” trong bữa ăn gia đình.

Nam Ngư mang tinh thần “tôn vinh đặc sản Việt” qua sản phẩm Nam Ngư Ớt Tỏi Lý Sơn, tiêu thụ hơn 18 triệu chai chỉ sau một năm ra mắt.

Ở mảng thực phẩm tiện lợi, MCH là một trong những doanh nghiệp nội địa tiên phong trong cao cấp hóa ngành mì ăn liền, với các sản phẩm như lẩu tự sôi, cơm tự chín Omachi, hộp đồ ăn Quán Xá châu Á.

Ngay cả với những sản phẩm đã ra mắt từ lâu, Masan Consumer cũng luôn làm mới, giới thiệu lại. Mới đây nhất, sản phẩm Kokomi 75g với sợi mì đậm đà vừa vặn, không mặn gắt, dễ ăn mỗi ngày được giới thiệu, mang đến hương vị hài hòa và dễ ăn cho mọi thành viên trong gia đình như: Tôm Chua Cay Chanh Ớt, Bò Hầm Rau Thơm và Canh Chua Hải Sản.

Hầu hết các sản phẩm của Masan Consumer đều có độ phủ cao ở cả kênh bán hàng truyền thống lẫn kênh phân phối hiện đại.

Cách tiếp cận “đặt người tiêu dùng làm trọng tâm” giúp MCH không chỉ bao phủ các “khoảnh khắc trong nhà” mà còn mở rộng sang mảng tiêu dùng ngoài gia đình (Out-of-home), phân khúc tăng trưởng nhanh tại Việt Nam. Đơn cử, Wake-Up 247, nước tăng lực vị cà phê, hướng tới nhóm tài xế, sinh viên, nhân viên văn phòng.

Còn sản phẩm Trà BupNon Tea365 mang đến lựa chọn giải khát tiện lợi, thay thế thông minh cho đồ uống nhiều đường. Nhờ sự đa dạng và tính bổ trợ giữa các thương hiệu, hệ sinh thái sản phẩm của MCH bao phủ toàn bộ hành trình tiêu dùng, từ bữa ăn gia đình, bữa ăn tiện lợi đến đồ uống năng lượng và sản phẩm ngoài gia đình.

“Điều tâm đắc nhất của chúng tôi là mỗi ngày đều cố gắng đáp ứng những nhu cầu chưa được thỏa mãn của người tiêu dùng, xây dựng các nhãn hiệu lớn và tạo nền tảng cho tương lai. Tóm lại, giá trị thật của Masan Consumer có hai điều: một là giá trị căn bản, bền vững, hai là khả năng tăng trưởng vượt trội nhờ nắm bắt các xu hướng tương lai”, ông Phạm Đình Toại, Phó Tổng Giám đốc Masan Consumer, chia sẻ trong cuộc phỏng vấn gần đây.

CHIN-SU còn đẩy mạnh chiến lược gia tăng điểm chạm với người tiêu dùng thông qua các sản phẩm phù hợp với nhịp sống hiện đại và tiện lợi.

Go Global – quảng bá văn hóa ẩm thực Việt

Nếu thị trường nội địa là nền tảng tăng trưởng ổn định, thì chiến lược “Go Global” là bước đi thể hiện tầm nhìn quốc tế của Masan Consumer. Tháng 10/2025, CHIN-SU và Nam Ngư chính thức có mặt tại các chuỗi bán lẻ lớn như Costco (Mỹ, Hàn Quốc) và Woolworths (Úc), những hệ thống có tiêu chuẩn kiểm định nghiêm ngặt, yêu cầu doanh nghiệp đạt các chứng chỉ quốc tế như FSSC 22000 và BRCGS.

Việc được phân phối tại các chuỗi này không chỉ mở ra cơ hội xuất khẩu mà còn khẳng định năng lực vận hành, chất lượng sản phẩm và quản trị chuỗi cung ứng đạt chuẩn toàn cầu của MCH. Trước đó, sản phẩm của công ty cũng đã hiện diện trên Amazon (Mỹ), Coupang (Hàn Quốc) và nhiều nền tảng thương mại điện tử quốc tế khác, dần hình thành mạng lưới phân phối toàn cầu cho hàng tiêu dùng Việt.

Kokomi 75 với sợi mì đậm đà mà không mặn gắt.

Chiến lược quốc tế hóa giúp Masan Consumer đa dạng hóa doanh thu, mở rộng quy mô, đồng thời mang sản phẩm Việt chất lượng cao đến gần hơn với người tiêu dùng toàn cầu – một hành trình dài nhưng thể hiện rõ định hướng phát triển bền vững của thương hiệu.

Masan Consumer đang định hình vị thế của một doanh nghiệp hàng tiêu dùng Việt Nam hiện đại, cân bằng giữa hiệu quả kinh doanh, đổi mới sản phẩm và mở rộng toàn cầu.Thành công hiện tại không chỉ đến từ quy mô hay thị phần, mà còn từ chiến lược dài hạn dựa trên hiểu biết người tiêu dùng, đầu tư công nghệ và chuẩn quốc tế trong vận hành – những yếu tố giúp MCH tiếp tục duy trì đà tăng trưởng bền vững trong bối cảnh ngành FMCG đang thay đổi nhanh chóng.