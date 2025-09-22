Đóng

Thủ tướng yêu cầu ứng phó siêu bão Ragasa ở mức cao nhất

Thủ tướng yêu cầu đình hoãn các cuộc họp chưa thật sự cần thiết, tập trung ứng phó với siêu bão Ragasa ở mức cao nhất.

Chí Bảo
