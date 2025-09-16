Thủ tướng yêu cầu tăng cường kiểm tra các khoản thu đầu năm học

(VTC News) -

Nội dung trên được đề cập tại Chỉ thị số 26 của Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành, địa phương tăng cường các điều kiện bảo đảm chất lượng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm học 2025-2026.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP)

Ghi nhận ngành Giáo dục có nhiều cố gắng, nỗ lực trong triển khai thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào thành tựu chung của đất nước, song Thủ tướng đánh giá lĩnh vực giáo dục và đào tạo vẫn còn những hạn chế, bất cập cần tập trung khắc phục kịp thời.

Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra các cơ sở giáo dục việc thực hiện về quản lý thu, chi tài chính, công khai các khoản thu đầu năm học bảo đảm đúng quy định.

Các địa phương cũng cần phối hợp với ngành y tế và cơ quan chức năng để chủ động phòng, chống dịch bệnh; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống bạo lực học đường, bảo đảm an ninh, an toàn trường học; quản lý dạy thêm, học thêm đúng quy định.

Thủ tướng đồng thời chỉ đạo các địa phương rà soát, bố trí trụ sở cơ quan hành chính dôi dư do sắp xếp để bổ sung cơ sở vật chất, trường lớp cho ngành giáo dục.

Người đứng đầu Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan hướng dẫn các địa phương thực hiện tuyển dụng, bố trí, điều động đội ngũ nhà giáo, nhân viên trường học bảo đảm đủ định mức số lượng theo quy định.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cần có giải pháp khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, đáp ứng yêu cầu dạy học 2 buổi/ngày; không để việc sắp xếp tổ chức bộ máy làm phát sinh tình trạng thiếu giáo viên, ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh.

Bên cạnh việc hướng dẫn địa phương thực hiện chế độ, chính sách đối với nhà giáo theo quy định của Luật Nhà giáo, Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao nhiệm vụ rà soát, tăng cường bồi dưỡng, nâng cao năng lực nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức cấp sở, cấp xã và cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai chủ trương miễn học phí, hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh, bảo đảm mọi đối tượng thụ hưởng đều được tiếp cận kịp thời.

Một nhiệm vụ khác là xây dựng và phát triển hệ thống trường phổ thông nội trú cho 248 xã biên giới, trước mắt tập trung đầu tư xây mới hoặc cải tạo 100 trường, khởi công trong tháng 10.

Thủ tướng chỉ đạo chuyển mạnh sang phương pháp giáo dục hiện đại, tích cực, tăng cường tự học, trải nghiệm sáng tạo, hướng học sinh phát huy tư duy độc lập, năng lực giải quyết vấn đề; nâng cao năng lực ngoại ngữ, nhất là Tiếng Anh, từng bước đưa Tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học; tiếp tục đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá, bảo đảm đánh giá trung thực kết quả học tập và giảng dạy.

Với bậc đại học, Thủ tướng yêu cầu triển khai sắp xếp, tái cấu trúc các cơ sở giáo dục đại học; sáp nhập, giải thể các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp không đạt chuẩn. Tăng cường quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục đại học, nghiên cứu chuyển một số trường đại học về địa phương quản lý để nâng cao hiệu quả quản lý và đáp ứng tốt hơn yêu cầu đào tạo nhân lực của địa phương.

Thủ tướng giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Nghị định về vị trí việc làm công chức, làm căn cứ để Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hướng dẫn về danh mục vị trí việc làm, bản mô tả và khung năng lực đối với công chức ngành giáo dục, bảo đảm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức ngành Giáo dục đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh mới.

Bộ Nội vụ còn có nhiệm vụ kiểm tra tình hình tuyển dụng biên chế giáo viên bổ sung cho các địa phương giai đoạn 2022-2026; rà soát, đề xuất bổ sung biên chế giáo viên giai đoạn 2026-2030 để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên.

Bên cạnh đó, theo Thủ tướng, cần thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3-5 tuổi; trang bị đầy đủ, đồng bộ thiết bị dạy học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và yêu cầu chuyển đổi số.

Cũng tại chỉ thị, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Dự thảo này phải trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 10, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo quy định.