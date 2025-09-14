Hàng loạt địa phương siết chặt, xử lý nghiêm tình trạng lạm thu đầu năm học

(VTC News) -

Sở GD&ĐT Hải Phòng chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn về việc tăng cường, công khai, minh bạch trong thực hiện các khoản thu tại cơ sở giáo dục năm học 2025-2026. Cụ thể, Sở yêu cầu các trường nghiêm túc thực hiện quy định các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; đồng thời quán triệt tới cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cũng như tuyên truyền đầy đủ tới phụ huynh và xã hội.

Mọi khoản thu phải có căn cứ pháp lý, công khai danh mục, mức thu, đối tượng, thời điểm và phương thức thực hiện. Đặc biệt, các trường không được đặt ra khoản thu ngoài quy định, không gộp nhiều khoản, cũng không thu trước nhiều kỳ.

Theo Sở GD&ĐT Hải Phòng, người đứng đầu cơ sở giáo dục phải chịu trách nhiệm toàn diện về việc thu, chi; đồng thời có nghĩa vụ giải trình với phụ huynh, học sinh, cơ quan quản lý nhà nước và xã hội. Nếu để xảy ra lạm thu hoặc thu chi trái quy định, thủ trưởng đơn vị sẽ bị xử lý trách nhiệm trước pháp luật.

Sở cũng đề nghị UBND các xã, phường, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra việc thu chi tại các trường thuộc phạm vi quản lý, kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm những sai phạm (nếu có).

Hàng loạt địa phương yêu cầu nhà trường nghiêm túc thực hiện các khoản thu theo đúng quy định. (Ảnh minh hoạ)

Sở GD&ĐT Đồng Tháp quán triệt việc thực hiện các khoản thu đúng quy định, đồng thời nghiêm cấm lợi dụng danh nghĩa “tự nguyện” để thu ngoài quy định.

Ngoài học phí và bảo hiểm, các trường chỉ được phép thu thêm một số khoản theo Điều 9 Thông tư 26 của Bộ GD&ĐT, gồm: đồng phục, quần áo thể dục - thể thao, phù hiệu; dịch vụ bán trú, vệ sinh lớp học; học phẩm mầm non, nước uống... Các khoản này phải được công khai, minh bạch, triển khai trên tinh thần tự nguyện và chỉ thực hiện sau khi biên chế lớp đã ổn định.

Sở GD&ĐT Đồng Tháp cũng nhấn mạnh ban đại diện cha mẹ học sinh không được kêu gọi đóng góp cho những nội dung ngoài phạm vi hoạt động như bảo vệ cơ sở vật chất, khen thưởng cán bộ, mua sắm thiết bị hay hỗ trợ công tác quản lý giáo dục. Mọi khoản thu, chi đều phải bảo đảm nguyên tắc công khai, dân chủ, không áp đặt mức ủng hộ bình quân cho phụ huynh.

Sở GD&ĐT Lâm Đồng cũng ban hành hướng dẫn về các khoản thu trong năm học mới. Theo đó, nhà trường được phép thu các khoản liên quan hoạt động giáo dục kỹ năng sống, ngoài giờ chính khóa, bảo hiểm y tế học sinh, khai thác tài sản công (như căng-tin, trông giữ xe) và vận động tài trợ.

Một số khoản như sổ liên lạc điện tử, nhắn tin điểm, dịch vụ đưa đón, hoạt động trải nghiệm ngoài chương trình… chỉ được thu trên cơ sở thỏa thuận, tự nguyện giữa nhà trường và phụ huynh, theo nguyên tắc “thu đủ chi”.

Nhà trường không được phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh thu các khoản không phục vụ trực tiếp cho hoạt động của ban, như: bảo vệ cơ sở vật chất, an ninh nhà trường; trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho giáo viên.

Bên cạnh đó, nhà trường không được thu hộ quỹ đoàn, quỹ đội, quỹ khuyến học, hội phí chữ thập đỏ hay các loại quỹ mang tính chất từ thiện. Riêng bảo hiểm tai nạn là khoản tự nguyện, phụ huynh làm việc trực tiếp với cơ quan bảo hiểm, nhà trường không được tổ chức thu hộ.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT cũng chỉ rõ, các khoản như tiền dạy thêm, học thêm, đồng phục, phù hiệu, thẻ học sinh, nước uống, phô tô tài liệu học tập… cũng nằm trong danh mục cấm thu.

Tại Hà Nội, Phường Hoàn Kiếm ra thông báo quán triệt không được để xảy ra tình trạng lạm thu đầu năm học. Cụ thể, phường yêu cầu các cơ sở giáo dục công lập, công lập tự chủ, tư thục trên địa bàn thực hiện thu, quản lý, sử dụng các khoản thu theo đúng quy định hiện hành. Phường cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm giải trình trước người học, xã hội về các mức thu, khoản thu.

Hiệu trưởng các trường học phải chịu trách nhiệm trước UBND phường về các khoản thu chi sai quy định; công khai số điện thoại đường dây nóng để học sinh, cha mẹ học sinh và người dân kịp thời phản ánh các hiện tượng thu chi không đúng quy định tại các trường trên địa bàn.