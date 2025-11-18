Trong 3 ngày ở Kuwait, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự Lễ đón, hội kiến Quốc vương Kuwait, hội đàm với Thủ tướng Kuwait, hội kiến Hoàng Thái tử Nhà nước Kuwait, chứng kiến Lễ ký các văn kiện hợp tác... Tại các cuộc hội kiến, hội đàm, các nhà lãnh đạo Kuwait đều đánh giá cao những thành tựu phát triển ấn tượng của Việt Nam thời gian qua và bày tỏ tin tưởng với vị thế ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế; Việt Nam sẽ tiếp tục đóng vai trò tích cực trong thúc đẩy hòa bình, hợp tác và phát triển tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới.

Đáng chú ý, tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhà nước Kuwait Sheikh Ahmad Al-Abdullah Al-Sabah, hai Thủ tướng nhất trí nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Nhà nước Kuwait.

Trên nền tảng khuôn khổ Đối tác Chiến lược vừa được nâng cấp, chuyến thăm cũng là dịp hai bên khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ để nâng cao hiệu quả, thúc đẩy mở rộng hoạt động của Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn, coi đây là biểu tượng của quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai nước, góp phần quan trọng vào bảo đảm an ninh năng lượng cho cả hai nước; thúc đẩy Quỹ đầu tư công Kuwait và các nhà đầu tư Kuwait triển khai các dự án lớn, chiến lược tại Việt Nam; thúc đẩy nghiên cứu đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất nông sản tại Việt Nam để xuất khẩu sang thị trường Kuwait; đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới nổi như khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, an ninh mạng, năng lượng tái tạo, giáo dục - đào tạo, du lịch và giao lưu nhân dân...

Trong chuyến thăm chính thức Kuwait, Thủ tướng cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam cũng đã gặp gỡ cán bộ nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Kuwait; tiếp một số tập đoàn kinh tế lớn của Kuwait; phát biểu chính sách; thăm các cơ sở kinh tế, văn hóa tiêu biểu...

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường tới Algeria.

Kết thúc chuyến thăm chính thức Kuwait, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Algeria theo lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Algeria Dân chủ Nhân dân Sifi Ghrieb.