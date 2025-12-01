Sáng 1/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah tham quan trưng bày ảnh về quan hệ hợp tác giữa hai nước do Thông tấn xã Việt Nam thực hiện.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah xem hình ảnh hợp tác giữa hai nước.
Quang cảnh hội kiến.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc hội kiến Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah.
Đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành của Chính phủ Việt Nam cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự hội kiến.
Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah phát biểu tại cuộc hội kiến Thủ tướng Phạm Minh Chính.
Các thành viên đi cùng đoàn Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah tham dự hội kiến.