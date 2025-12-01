Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Quốc vương Brunei

Sáng 1/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến với Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah đang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 30/11-2/12.