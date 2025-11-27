Quốc vương Brunei sắp thăm Việt Nam

(VTC News) -

Theo thông cáo Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 30/11-2/12.

Việt Nam và Brunei thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 29/2/1992 và quan hệ Đối tác toàn diện từ tháng 3/2019. Suốt những thập kỷ qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Brunei đã có những bước phát triển mạnh mẽ và thực chất, không ngừng được củng cố và phát triển, mang lại nhiều thành quả trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng, giáo dục...

Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah.

Hồi tháng 10, nhân dịp dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2025 tại Gyeongju, Hàn Quốc, Chủ tịch nước Lương Cường đã có cuộc gặp với Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah.

Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo đánh giá cao sự phát triển hiệu quả của quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Brunei; nhất trí phối hợp chặt chẽ để đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển sâu rộng, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác trong khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch nước Lương Cường hoan nghênh Quốc vương Brunei sẽ thăm Việt Nam trong năm 2025, nhất trí tiếp tục thúc đẩy tiếp xúc, trao đổi đoàn ở cấp cao và các cấp; duy trì triển khai các cơ chế hợp tác song phương; tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Brunei giai đoạn 2023-2027; tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là 4 lĩnh vực ưu tiên gồm dầu khí, hóa chất, chế biến thực phẩm Halal, du lịch và giao lưu nhân dân.

Khẳng định tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Brunei mở rộng đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, Chủ tịch nước đề nghị hai bên phối hợp, sớm ký Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực Halal; mong Brunei hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam về quy trình sản xuất, cấp chứng chỉ cho hàng nông sản và các sản phẩm Halal; tạo điều kiện cho sản phẩm Halal của Việt Nam có thể xuất khẩu sang Brunei và tham gia vào chuỗi cung ứng hàng hóa, thực phẩm Halal toàn cầu.

Về phần mình, Quốc vương Brunei bày tỏ sự coi trọng và mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác thực chất với Việt Nam, trong đó có các lĩnh vực kinh tế thương mại, năng lượng, dầu khí, văn hóa và giao lưu nhân dân.