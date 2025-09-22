+
Thủ tướng: Phải trả lời được tại sao giá nhà chung cư cứ cao mãi
Thủ tướng Phạm Minh Chính nói "nếu cứ thổi giá bất động sản lên, người dân chỉ biết ngắm giá nhà cao mãi, chứ không bao giờ mua nổi".
Tin mới
Thủ tướng: Phải trả lời được tại sao giá nhà chung cư cứ cao mãi
21:34 22/09/2025
Hamas đề nghị ông Trump bảo đảm ngừng bắn 60 ngày ở Gaza để đổi lấy con tin
21:33 22/09/2025
Thời sự quốc tế
Dự báo cường độ siêu bão Ragasa khi vào đất liền từ Quảng Ninh đến Ninh Bình
21:20 22/09/2025
Thời tiết
Du khách bị 2 tài xế xích lô 'chặt chém' 1,2 triệu đồng quanh phố cổ Hà Nội
20:53 22/09/2025
Tin nóng
Ông Lại Thế Nguyên và ông Trần Quốc Nam thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội
20:45 22/09/2025
Chính trị
Philippines đối diện khủng hoảng kép: Siêu bão Ragasa và biểu tình dữ dội
20:44 22/09/2025
Thủ tướng: Phải phấn đấu để giá nhà thương mại phù hợp thu nhập của người dân
20:31 22/09/2025
Bất động sản
Quảng Ninh chỉ đạo hoàn thành phòng, chống siêu bão Ragasa trước ngày 25/9
20:19 22/09/2025
Tin nóng
Xác định 4 đội bóng vào bán kết giải U17 Quốc gia 2025
20:18 22/09/2025
Bóng đá Việt Nam
Hà Nội dẫn đầu lượt đi giải nữ VĐQG 2025
20:17 22/09/2025
Bóng đá Việt Nam
Đội tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 7-2, tiến gần VCK Futsal châu Á 2026
20:16 22/09/2025
Bóng đá Việt Nam
'Quái vật khí tượng' Ragasa đang tiến vào Biển Đông, sóng cao trên 10m
20:11 22/09/2025
Kết quả bóng đá Việt Nam: Hàng công kém cỏi, Nam Định thua dễ Ninh Bình
20:05 22/09/2025
Bóng đá Việt Nam
Bộ Quốc phòng: 'Thế lực thù địch lợi dụng mạng xã hội chống phá Đại hội Đảng'
20:03 22/09/2025
Cán bộ tính sai khiến dân mất gần 100m² đất ở: Đang rà soát, đính chính ‘sổ đỏ’
19:52 22/09/2025
Đời sống
Siêu bão Ragasa có khả năng suy yếu khi đi vào vịnh Bắc Bộ?
19:33 22/09/2025
Tin nóng
Những điểm nổi bật của Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng sau hợp nhất
19:31 22/09/2025
Tin nhanh 24h
Máy hỏng vẫn kê khai tán sỏi: Bắt 2 Trưởng khoa BV Đa khoa Vùng Tây Nguyên
19:24 22/09/2025
Bản tin 113
Xử phạt thanh niên nửa đêm gọi liên tục đến Tổng đài 113, 114 báo cháy giả
19:06 22/09/2025
Tin nóng
Giảm thời gian cấp giấy miễn thị thực còn một ngày
18:59 22/09/2025
Tin nóng
Chuyên gia: Siêu bão Ragasa là một trong những cơn bão mạnh nhất trên Biển Đông
18:55 22/09/2025
Thời tiết
Hướng dẫn cách lắp quạt thông gió công nghiệp chuẩn kĩ thuật
18:53 22/09/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Vay cầm cố trên ứng dụng số, nhiều cải tiến hướng đến người dùng
18:43 22/09/2025
Kinh tế
Bắt tên 'yêu râu xanh' cướp túi xách, sàm sỡ cô gái ở Hà Nội
18:43 22/09/2025
Bản tin 113
Trực tiếp bóng đá Việt Nam 7-2 Trung Quốc, vòng loại Futsal châu Á 2026
18:38 22/09/2025
Bóng đá Việt Nam
SATRA chuẩn hóa kho lạnh, tăng sức cạnh tranh cho hàng Việt
18:34 22/09/2025
Kinh tế
Công an TP.HCM mời nhóm nhạc có Ưng Hoàng Phúc lên làm việc
18:34 22/09/2025
Sao Việt
Xem trực tiếp Quả bóng vàng 2025 mấy giờ, chiếu kênh nào, ai đoạt giải?
18:31 22/09/2025
Hậu trường
Chủ tịch Đà Nẵng gửi thư kêu gọi người dân chống tội phạm trên không gian mạng
18:29 22/09/2025
Tin nóng
Đề xuất cho phép chi trả bảo hiểm tiền gửi sớm hơn khi ngân hàng gặp sự cố
18:21 22/09/2025
Tài chính