Đóng

Thủ tướng: Phải trả lời được tại sao giá nhà chung cư cứ cao mãi

Thủ tướng Phạm Minh Chính nói "nếu cứ thổi giá bất động sản lên, người dân chỉ biết ngắm giá nhà cao mãi, chứ không bao giờ mua nổi".

Nguồn:
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới