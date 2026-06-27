Thủ tướng: Không đưa quy định về ưu đãi thuế vào luật

(VTC News) -

Quan điểm trên được Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh tại phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 6 để cho ý kiến đối với nhiều dự án luật/nghị quyết quan trọng trình Quốc hội khóa XVI xem xét, thông qua tại Kỳ họp không thường lệ, sáng 27/6.

Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: VGP)

Về quan điểm trong công tác hoàn thiện thể chế thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu luôn xác định xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật và kiểm tra, giám sát việc tổ chức thi hành pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, thường xuyên của các bộ, ngành Trung ương.

Các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng về chất lượng và tiến độ việc xây dựng chính sách pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của bộ, ngành mình.

Các bộ ngành tập trung nguồn lực khẩn trương xây dựng, hoàn thiện hồ sơ các dự án luật trình Kỳ họp không thường lệ chuyên đề xây dựng pháp luật và Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa XVI. "Không để tình trạng phối hợp kéo dài hoặc chờ thống nhất giữa các cơ quan làm ảnh hưởng đến tiến độ ban hành văn bản", Thủ tướng nêu rõ.

Trong quá trình xây dựng, hoàn thiện pháp luật, Thủ tướng lưu ý chú trọng bám sát các quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; thực hiện nghiêm các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Bảo đảm các quy định minh bạch, rõ ràng và khả thi trong tổ chức thực hiện, sớm đưa chính sách pháp luật vào cuộc sống.

"Cùng với đó, bám sát thực tiễn, tháo gỡ các 'điểm nghẽn' về pháp lý để tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Không đẩy khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong thiết kế chính sách và xây dựng pháp luật", Thủ tướng nhấn mạnh.

Đi kèm đó là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, gắn với phân bổ nguồn lực và bảo đảm phù hợp với điều kiện, năng lực của địa phương.

Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư, kinh doanh, hành nghề, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, theo đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: "Phải coi việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh bất hợp lý là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, không chỉ thực hiện trong các chiến dịch ngắn hạn".

Thủ tướng chỉ đạo rà soát không đưa quy định về ưu đãi thuế, các nội dung mang tính chất định lượng, quá cụ thể vào luật, gây khó khăn cho thực thi pháp luật sau này.

Tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn trong công tác xây dựng, thi hành pháp luật; thí điểm việc đánh giá, chấm điểm (KPI) trong công tác xây dựng pháp luật từ quý 3/2026, gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan và đơn vị chủ trì.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp, các bộ ngành tiếp tục tập trung rà soát hệ thống pháp luật, nhất là những vấn đề cấp bách nổi lên để kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện; cũng như chú ý rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan tới vận hành tổ chức, bộ máy theo mô hình mới.

Đối với việc ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành, Thủ tướng đề nghị các bộ trưởng, trưởng ngành trực tiếp rà soát, bảo đảm luật chỉ giao Chính phủ quy định chi tiết những nội dung thuộc thẩm quyền của Chính phủ và quán triệt nguyên tắc: Hạn chế việc ban hành quá nhiều văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; mỗi chủ thể chỉ ban hành một văn bản để quy định chi tiết các nội dung được giao.

Vừa qua, Thủ tướng đã có văn bản chấn chỉnh tình trạng chậm ban hành quy định chi tiết thi hành, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tư pháp, các bộ trưởng, trưởng ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành ngay 15 văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết đã có hiệu lực và 45 nghị định quy định chi tiết các luật, nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/7 (hoàn thành ngay trong tháng 6).

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng cũng cho ý kiến về một số nội dung cụ thể trong các dự án luật, nghị quyết để các bộ trưởng, trưởng ngành tiếp thu và hoàn thiện, đặc biệt là yêu cầu soát kỹ các nội dung liên quan cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đánh giá kỹ lưỡng tác động, hết sức chú ý lắng nghe ý kiến của người dân, doanh nghiệp, các đối tượng chịu tác động.

Với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu có giải pháp mạnh hơn, đột phá hơn để cải cách quy trình thủ tục; đồng thời nghiên cứu đề xuất sửa đổi pháp luật chuyên ngành để giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.

Với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư (sửa đổi Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện), Thủ tướng thống nhất với đề nghị của Bộ Tài chính về việc xây dựng dự án Luật theo trình tự, thủ tục rút gọn; đồng thời yêu cầu khẩn trương nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thể chế hóa vào Luật Đầu tư.

Với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng, Thủ tướng đề nghị Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ các quy định liên quan để thúc đẩy phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp để tạo điều kiện cho các tổ chức kinh tế hoạt động an toàn, lành mạnh, tạo hành lang thuận lợi cho doanh nghiệp phát hành trái phiếu gắn với tăng cường kiểm soát rủi ro.

Với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục rà soát các quy định để bảo đảm đẩy mạnh chuyển đổi phương thức quản lý từ "tiền kiểm" sang "hậu kiểm" trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Khắc phục triệt để những khó khăn, vướng mắc, tuyệt đối không phát sinh các thủ tục mới, đặc biệt không để tình trạng cắt giảm, bãi bỏ thủ tục, điều kiện kinh doanh nhưng lại lồng ghép vào tiêu chuẩn, quy chuẩn.

Đồng thời, Thủ tướng nhấn mạnh, Bộ Nông nghiệp và Môi trường hết sức quan tâm các vấn đề liên quan quản lý mã số, xuất xứ, công tác kiểm định, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, đánh giá tác động và bảo vệ môi trường…