'Thu mỹ vị' Sơn La - khi tinh hoa ẩm thực vùng cao níu chân du khách

(VTC News) -

Giữa tiết trời thu, hương thơm từ các gian hàng lan tỏa khiến bước chân người qua lại như chậm hơn, dừng lại để khám phá, thưởng thức và cảm nhận ẩm thực nhiều vùng miền.

Không chỉ đơn thuần là nơi giới thiệu món ngon, “Thu Mỹ Vị” còn là sân khấu tôn vinh văn hoá ẩm thực vùng miền Việt Nam. Ở đó, mỗi nghệ nhân không chỉ mang đến hương vị đặc trưng của quê hương mình, mà còn trực tiếp trình diễn quy trình chế biến từ nguyên liệu dân dã đến kỹ thuật nấu nướng tinh tế. Mỗi món ăn vì thế trở thành một câu chuyện kể đậm đà bản sắc Việt, gợi nhớ những ký ức ấm áp của vùng đất, con người và truyền thống cha ông.

Những món ăn đặc sản của Sơn La được giới thiệu đến du khách.

Với hương vị đặc trưng của vùng cao Tây Bắc, gian hàng Sơn La đang trở thành một trong những điểm dừng chân hấp dẫn nhất, với những món ăn đặc trưng mang hồn núi rừng như pa pỉnh tộp (cá nướng mắc khén), thịt trâu gác bếp, xôi ngũ sắc, thịt nướng mắc khén, sữa chua Mộc Châu hay trà Shan tuyết. Từng món ăn, thức uống đều được chế biến từ nguyên liệu địa phương sạch, tươi, đậm đà bản sắc dân tộc, tạo nên hương vị vừa dân dã, vừa tinh tế.

Bà Lê Thị Hồng Anh, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Sơn La, chia sẻ: “Ẩm thực là cầu nối để du khách cảm nhận văn hóa và con người Sơn La. Thông qua khu ẩm thực, chúng tôi muốn giới thiệu tinh hoa ẩm thực vùng cao được hòa quyện bởi những hương vị của núi rừng để giới thiệu với du khách tại Hội chợ”.

Khu ẩm thực được thiết kế mở, kết hợp giữa trình diễn và trải nghiệm, tạo cảm giác gần gũi, sinh động. Là nơi các tỉnh thành có thể giao lưu văn hóa ẩm thực khác nhau nhưng tất cả đều mang một tinh thần kết nối, sáng tạo và cùng nhau phát triển.

Nhiều du khách đánh giá, ẩm thực Sơn La không chỉ ngon ở vị mà còn ấn tượng ở cách trình bày và kể chuyện qua món ăn. Mỗi món được bày biện tinh tế trên lá chuối, mẹt tre, kết hợp sắc màu tự nhiên của nếp nương, hoa rừng, rau dại, tạo nên tổng thể hài hòa, bắt mắt.

Tập nập du khách thưởng thức ẩm thực tại không gian ẩm thực của Hội chợ.

Anh Quốc Hùng, du khách đến từ Nghệ An, chia sẻ: “Tôi rất thích vị mắc khén, hạt dổi khi chế biến với các món ăn, nó có hương vị rất khác với những gia vị ở khu vực miền Trung tôi hay ăn, có thể vì thích ẩm thực Tây Bắc mà có thể tôi sẽ phải ghé thăm Sơn La trong dịp gần nhất”.

Theo Ban Tổ chức, khu “Thu mỹ vị” là điểm nhấn giúp Sơn La kết nối quảng bá sản phẩm ẩm thực và đồ giải khát địa phương đến các đối tác, nhà hàng, chuỗi siêu thị, đồng thời mở rộng cơ hội phát triển du lịch trải nghiệm và ẩm thực vùng cao.

Từ món ăn dân dã đến thức uống đặc sản, từ hương vị mộc mạc đến cách phục vụ thân tình – tất cả đã tạo nên dấu ấn riêng cho Sơn La tại Hội chợ Mùa Thu 2025. Giữa nhịp sống hiện đại của hội chợ quy mô quốc gia, “Thu mỹ vị” Sơn La trở thành góc ấm của mùa thu Việt, nơi mỗi thực khách tìm thấy một chút hương quê, một chút Tây Bắc trong lòng mình.