Thống kê đáng kinh ngạc tại vòng bảng World Cup 2026

(VTC News) -

Vòng bảng World Cup 2026 đã chính thức khép lại. Giải đấu lần đầu được tổ chức với 48 đội tuyển tham dự đã chứng kiến hàng loạt kỷ lục bị phá vỡ, những siêu sao toả sáng và nhiều câu chuyện lịch sử ngay từ giai đoạn mở màn.

Đội có thành tích tốt nhất

Trong số 48 đội tuyển tham dự World Cup 2026, chỉ có ba đội giành trọn vẹn 9 điểm sau ba lượt trận vòng bảng là Mexico, Pháp và Argentina. Đồng chủ nhà Mexico là đội đầu tiên giành vé vào vòng knock-out sau chiến thắng 1-0 trước Hàn Quốc ngày 19/6 để chiếm ngôi đầu bảng A.

Pháp là đội có thành tích tốt nhất ở vòng bảng World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Pháp là đội có thành tích tốt nhất nhờ hiệu số bàn thắng bại +8, ghi 10 bàn và chỉ để thủng lưới hai lần. Đội bóng của HLV Didier Deschamps khởi đầu chiến dịch bằng chiến thắng 3-1 trước Senegal, với cú đúp của Kylian Mbappe. Đến lượt trận thứ hai, Les Bleus tiếp tục đánh bại Iraq 3-0. Pháp hoàn tất vòng bảng với chiến thắng trước Na Uy.

Argentina xếp ngay sau với hiệu số +7, ghi 8 bàn và chỉ nhận một bàn thua ở chiến thắng 3-1 trước Jordan. Argentina giành vé vào vòng loại trực tiếp sau chiến thắng 2-0 trước Áo ngày 23/6. Trong trận đấu này, Lionel Messi lập cú đúp để nâng tổng số bàn thắng tại World Cup lên 18 bàn, trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử giải đấu. Trước đó, Messi cũng lập hat-trick đầu tiên tại World Cup khi Argentina thắng Algeria 3-0.

Hàng công mạnh nhất

Về khả năng tấn công, Đức, Hà Lan và Pháp đều khép lại vòng bảng với 10 bàn thắng. Tuyển Đức tạo nên cơn mưa bàn thắng khi đánh bại Curacao 7-1 ngay trận mở màn, trong khi Hà Lan gây ấn tượng bằng hiệu suất ghi bàn vượt trội. "Cơn lốc màu da cam" tung ra 40 cú sút, trong đó có 20 lần trúng đích và chuyển hóa thành 10 bàn thắng, đạt tỷ lệ ghi bàn 25%, tức trung bình cứ bốn cú dứt điểm lại có một bàn thắng.

Video: Đức đánh bại Curacao 7-1

Pháp là đội ghi ít nhất 3 bàn trong cả ba trận. "Les Blues" sở hữu hàng công mà bất cứ đội tuyển nào cũng phải mơ ước. Kylian Mbappe là thủ lĩnh trên hàng công, Dembele bùng nổ đúng thời điểm, còn Olise và Doue được xem là một trong những tài năng sáng giá của bóng đá Pháp.

Hàng thủ chắc chắn nhất

Mexico và Tây Ban Nha là hai đội duy nhất chưa để thủng lưới sau ba trận. Mexico lần lượt đánh bại Nam Phi, Hàn Quốc và CH Séc mà không phải nhận bàn thua nào. Tây Ban Nha cũng giữ sạch lưới khi hòa Cape Verde 0-0 trước khi thắng Ả Rập Xê Út 4-0 và Uruguay 1-0.

Thủ môn ít phải hoạt động nhất tại vòng bảng là Emiliano Martinez của Argentina khi anh chỉ thực hiện một pha cứu thua trong ba trận. Tuy nhiên, anh vẫn không thể giữ sạch lưới khi Argentina để Jordan ghi bàn ở lượt trận cuối.

Tây Ban Nha chưa để thủng lưới sau 3 trận vòng bảng World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Cuộc đua Vua phá lưới

Cuộc đua Vua phá lưới hiện do Lionel Messi dẫn đầu với 6 bàn thắng sau ba trận. Với pha đá phạt vào lưới Jordan ở lượt trận cuối cùng, siêu sao người Argentina đã nâng tổng số bàn thắng của anh ở các kỳ World Cup lên 19 bàn. Theo Opta, anh cũng là cầu thủ đầu tiên ghi 6 bàn từ ngoài vòng cấm tại World Cup kể từ khi dữ liệu được thống kê từ năm 1966.

Xếp ngay sau Messi trong cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới là nhóm bốn cầu thủ cùng có 4 bàn thắng, gồm Kylian Mbappe, Ousmane Dembele (Pháp), Vinicius (Brazil) và Erling Haaland (Na Uy).

Trong khi đó, Johan Manzambi (Thụy Sĩ), Ismaila Sarr (Senegal), Brian Brobbey (Hà Lan) và Matheus Cunha (Brazil) cùng sở hữu 3 bàn thắng, góp mặt trong top 10 chân sút của giải.

Video: Messi ghi bàn từ quả đá phạt trong trận đấu với Jordan

Những kỷ lục bị xô đổ

Vòng bảng World Cup 2026 chứng kiến nhiều cột mốc lịch sử. Đáng chú ý nhất là Lionel Messi trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn 7 trận liên tiếp tại World Cup. Đáng chú ý, trong chuỗi 7 trận đấu này của Messi có cả trận chung kết World Cup 2022.

Bên cạnh đó, siêu sao người Argentina còn vượt qua Miroslav Klose để trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử World Cup với 19 bàn thắng. Trong khi đó, Kylian Mbappe cũng đã cân bằng thành tích 16 bàn của Klose và đang tiếp tục bám đuổi Messi.

Messi còn trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở 6 kỳ World Cup. Sau đó, Cristiano Ronaldo và thủ môn Mexico Guillermo Ochoa cũng chạm tới cột mốc này. Riêng Cristiano Ronaldo lập nên một kỷ lục khác khi là cầu thủ đầu tiên và duy nhất ghi bàn ở 6 kỳ World Cup liên tiếp (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 và 2026). Messi không ghi bàn tại World Cup 2010 nên không đạt thành tích này.

Tiền đạo Bồ Đào Nha hiện có 10 bàn thắng tại các kỳ World Cup, vượt huyền thoại Eusebio để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho Bồ Đào Nha trong lịch sử giải đấu.

Ronaldo là cầu thủ đầu tiên và duy nhất ghi bàn ở 6 kỳ World Cup liên tiếp. (Ảnh: Reuters)

Câu chuyện đẹp nhất

Một trong những câu chuyện truyền cảm hứng nhất sau vòng bảng thuộc về Cape Verde. Ở lần đầu tiên tham dự World Cup, đại diện châu Phi gây bất ngờ khi cầm hòa Tây Ban Nha 0-0, hòa Uruguay 2-2 rồi tiếp tục chia điểm với Ả Rập Xê Út để giành vé vào vòng loại trực tiếp với vị trí nhì bảng.

Với dân số chỉ khoảng 500.000 người, Cape Verde trở thành quốc gia có dân số nhỏ nhất trong lịch sử lọt vào vòng loại trực tiếp tại World Cup. Người góp công lớn vào thành tích này là thủ môn 40 tuổi Vozinha, người thi đấu xuất sắc trong trận gặp Tây Ban Nha và nhanh chóng trở thành hiện tượng trên mạng xã hội.

Cape Verde gây bất ngờ khi vào vòng loại trực tiếp với vị trí nhì bảng. (Ảnh: AP)

Câu chuyện đáng quên nhất

Trái ngược với Cape Verde, Uruguay để lại nỗi thất vọng lớn khi bị loại ngay từ vòng bảng. Thủ môn kỳ cựu Fernando Muslera trở thành tâm điểm chỉ trích sau hai sai lầm trong trận hòa Cape Verde 2-2, trước khi tiếp tục mắc lỗi dẫn đến bàn thua ở thất bại trước Tây Ban Nha. Trận đấu này cũng chính thức khiến Uruguay phải dừng bước ở giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh.

Màn trình diễn đáng quên khiến HLV Marcelo Bielsa quyết định thay Muslera ngay sau hiệp một trận đấu với Tây Ban Nha. Người được tung vào sân thay thế là Sergio Rochet, thủ môn đang khoác áo Internacional của Brazil.