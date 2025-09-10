Thông báo thực hiện thu hồi đất tại xã Đăk Rơ Wa, tỉnh Quảng Ngãi

(VTC News) -

UBND xã Đăk Rơ Wa đang thực hiện phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh khu vực Kon Tum thực hiện nhiệm vụ thu hồi đất để thực hiện dự án Xử lý sạt lở bờ sông Đắk Bla. Hiện nay, có 1 trường hợp UBND xã không liên lạc được, không gửi được thông báo thu hồi đất cho người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, để thực hiện thu hồi đất dự án Xử lý sạt lở bờ sông Đắk Bla.

Thửa đất đang thực hiện thu hồi tại xã Đăk Rơ Wa, tỉnh Quảng Ngãi.

Căn cứ quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 87 Luật Đất đai năm 2024, UBND xã Đăk Rơ Wa, tỉnh Quảng Ngãi thông báo nội dung thông tin thửa đất cụ thể như sau: “Thửa đất số 487, thuộc tờ bản đồ số 2 với diện tích thu hồi 7.441.3m2 trên địa bàn thôn Plei Groi, xã Đăk Rơ Wa, tỉnh Quảng Ngãi để thực hiện dự án Xử lý sạt lở bờ sông Đắk Bla. Vậy ai là chủ sử dụng hoặc người có liên quan đến thửa đất nói trên, liên hệ với UBND xã Đăk Rơ Wa, Địa chỉ: Thôn Đăk Prông, xã Đăk Rơ Wa, tỉnh Quảng Ngãi; điện thoại 0905.002.001, gặp bà Huỳnh Thị Ngọc Hiệp hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh khu vực Kon Tum; Điện thoại: 0981.315. 154 (gặp ông Ngô Quốc Khương) để phối hợp lập thủ tục thu hồi đất theo quy định pháp luật".

Sau khi kết thúc thời gian thông báo trên, nếu không có người liên hệ, UBND xã Đăk Rơ Wa phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh khu vực Kon Tum sẽ thực hiện công tác thu hồi đất theo quy định để thực hiện dự án.