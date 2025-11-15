Đóng

Thiệt hại khổng lồ trong đợt đóng cửa chính phủ dài nhất lịch sử Mỹ

Đợt đóng cửa chính phủ dài nhất lịch sử Mỹ kết thúc sau 43 ngày, gây thiệt hại kinh tế lớn, làm gián đoạn trợ cấp và ảnh hưởng đến hàng triệu người.

 

