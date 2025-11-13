Tổng thống Trump ký sắc lệnh mở cửa lại chính phủ Mỹ

(VTC News) -

Tổng thống Donald Trump tối 12/11 (giờ Mỹ) chính thức ký sắc lệnh thông qua gói chi tiêu, mở cửa chính phủ liên bang trở lại sau 43 ngày tê liệt.

“Họ, đảng Dân chủ, trông rất tệ", ông Trump phát biểu, đồng thời nhấn mạnh tình trạng đóng cửa đã gây ra hàng loạt vấn đề nghiêm trọng cho hoạt động hàng không.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục tối ngày 12/11. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, Hạ viện đã thông qua gói chi tiêu với tỷ lệ 222–209 vào tối cùng ngày, kết thúc tình trạng đóng cửa chính phủ kéo dài sau khi Thượng viện thông qua dự luật vào ngày 10/11 mà không bao gồm các khoản trợ cấp chăm sóc sức khỏe. 6 nghị sĩ Dân chủ tại các bang “dao động” bỏ phiếu cùng đảng Cộng hòa, trong khi chỉ 2 nghị sĩ Cộng hòa phản đối.

Gói chi tiêu tạm thời giúp chính phủ hoạt động đến tháng 1, đồng thời thông qua ba dự luật tài trợ cho nông nghiệp, xây dựng quân sự, cựu chiến binh và các cơ quan lập pháp trong năm 2026. Dự luật cũng yêu cầu khôi phục những vị trí bị cắt giảm trong thời gian đóng cửa và đảm bảo trả lương bù cho hàng trăm nghìn lao động liên bang đã bị ảnh hưởng.

