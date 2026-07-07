Thi hài của ông Khamenei được đưa về Qom trước lễ rước

(VTC News) -

Những người tham dự lễ tang của cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei bày tỏ thương tiếc. (Video: Reuters)

Người dân cùng các quan chức cấp cao Iran vây quanh chiếc xe tải chở quan tài của cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei và 4 thành viên trong gia đình ông từ từ tiến về Quảng trường Azadi ở phía tây thành phố Tehran.

“Thi thể của cố Lãnh tụ Tối cao đã về đến Qom”, đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin trên mạng xã hội, kèm theo đoạn phim cho thấy chiếc trực thăng chở quan tài ông Khamenei hạ cánh xuống thành phố.

Trước đó, hình ảnh của AFP cho thấy số lượng người khổng lồ trải dài dọc các đại lộ chính ở Tehran, trong khi truyền hình nhà nước Iran thông tin hàng triệu người dân đã tham dự sự kiện tương đương với đám tang khổng lồ của người tiền nhiệm của ông Khamenei, cố Lãnh tụ Tối cao Ruhollah Khomeini năm 1989.

Tuy nhiên, đến ngày thứ 3 trong chuỗi nghi lễ tang lễ kéo dài 6 ngày, ông Mojtaba Khamenei - người kế nhiệm ông trên cương vị Lãnh tụ Tối cao vẫn chưa xuất hiện. Chỉ có 3 người con của ông Ali Khamenei là Mostafa, Meysam và Masoud Khamenei xuất hiện bên linh cữu cha mình trong lễ cầu nguyện diễn ra hôm 5/7.

Sự vắng mặt của ông Mojtaba tại lễ tang khiến nhiều người tham dự bày tỏ tiếc nuối. “Tôi đã hy vọng cho đến phút cuối rằng ông ấy sẽ trực tiếp xuất hiện. Đó là điều duy nhất chúng tôi mong mỏi”, người phụ nữ trẻ tham dự lễ tang nói với hãng thông tấn bán chính thức Tasnim.

Hàng nghìn người đổ ra đường để tiễn biệt cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei lần cuối. (Ảnh: Getty)

Ông Ali Khamenei cùng các thành viên trong gia đình thiệt mạng trong cuộc không kích hôm 28/2, thời điểm Mỹ và Israel mở chiến dịch quân sự nhằm vào Iran. Cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng trước khi các bên đạt thỏa thuận ngừng bắn mong manh.

Theo kế hoạch, sau khi đưa đến thành phố Qom - trung tâm tôn giáo của Hồi giáo dòng Shiite tại Iran, linh cữu ông Khamenei sẽ được vận chuyển bằng đường bộ sang Iraq để cử hành nghi lễ tại hai thánh địa Najaf và Karbala vào 7/7. Sau đó, thi hài ông Ali Khamenei sẽ được đưa trở lại Iran vào 9/7 để tham gia lễ rước tại thành phố Mashhad trước khi an táng.