Hé lộ hình ảnh lễ tang Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei

(VTC News) -

Theo hình ảnh được đăng tải trên tài khoản X chính thức của cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei, chiếc quan tài được đặt trong căn phòng nhỏ với những bức tường được trang trí bằng quốc kỳ Iran. Một lá cờ đỏ với chữ trắng - lá cờ thiêng liêng của đền thờ Imam Hussein được phủ lên quan tài.

Lá cờ này từng tung bay trên đền thờ Imam Hussein và được xem như "biểu tượng của sự kháng cự, hy sinh, lòng trung thành kiên định với chân lý".

Chiếc quan tài chứa thi hài của cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei. (Ảnh: X)

Video được CNN đăng tải cũng cho thấy cảnh người dân tập trung trên đường phố Tehran - trước lễ tang của ông Ali Khamenei. Người dân mặc đồ đen vẫy cờ Iran và hát vang khắp thủ đô. Một số người bật khóc khi hát và cầm ảnh của ông Ali Khamenei.

Theo AFP, lễ tang dành cho cố Lãnh tụ Tối cao, Đại giáo chủ Ali Khamenei dự kiến bắt đầu từ ngày 4/7 tại nhiều địa điểm ở Iran và Iraq. Thi hài ông Ali Khamenei sẽ được bảo quản tại khu phức hợp khổng lồ ở trung tâm Tehran, nơi diễn ra buổi cầu nguyện quan trọng, nghi lễ chính thức và cuộc tụ họp tôn giáo.

Nghi lễ dự kiến ​​thu hút từ 15 - 20 triệu người đến viếng, biến nó trở thành lễ tang cấp nhà nước lớn nhất trong lịch sử đất nước. Hiện tại, công nhân đã sơn lại toàn bộ khu vực tổ chức tang lễ và lực lượng cảnh sát được điều động hiện diện dày đặc xung quanh.

Đoạn phim được đài truyền hình nhà nước Iran phát sóng cũng cho thấy công nhân đang hàn các cấu trúc kim loại trong khi cần cẩu nâng vật liệu xây dựng xung quanh khu phức hợp.

Do dự kiến ​​số lượng người tham dự rất đông, đài truyền hình nhà nước Iran kêu gọi những người đến dự tang lễ sử dụng phương tiện giao thông công cộng và phát đi thông điệp an toàn, khuyến cáo mọi người nên uống đủ nước vì nhiệt độ dự kiến ​​tăng cao trong suốt thời gian diễn ra tang lễ.