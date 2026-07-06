Cận cảnh biển người vây quanh quan tài cố Lãnh tụ Tối cao Iran

(VTC News) -

Chiếc xe chở quan tài diễu hành trên đường phố trung tâm Tehran, Iran.

Theo video do Reuters đăng tải, chiếc xe chở quan tài cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei và những người khác được trang trí công phu, có màu trắng và xanh lá cây. Hai bên hông xe được mở một phần để đám đông có thể nhìn thấy quan tài bên trong.

Phóng viên của CNN có mặt tại buổi lễ cũng xác nhận các tuyến đường rước tang chật kín người và những người đưa tang tràn ra các con phố phụ, nhiều người hy vọng có thể nhìn thấy đoàn xe tang đi qua. Nhiều người cũng được nhìn thấy vẫy cờ đỏ trắng, biểu tượng cho sự tử đạo và báo thù trong truyền thống Hồi giáo Shia. Lá cờ có dòng chữ tiếng Ba Tư “Ya Hussein”, tượng trưng cho sự tử đạo của Imam Hussein vào thế kỷ thứ VII.

Chiếc xe chở quan tài được bao quanh bởi đám đông khổng lồ ở Tehran. (Video: Mehr)

Trong khi Iran tổ chức lễ tang kéo dài nhiều ngày cho ông Khamenei, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tuyên bố nhà lãnh đạo Iran "cố gắng thúc đẩy kế hoạch tiêu diệt Israel". "Ông Khamenei bị Israel thủ tiêu, vì ông ta đã khởi xướng và lãnh đạo kế hoạch tiêu diệt Israel ở Iran và khắp khu vực", người phát ngôn của ông Katz cho hay.

Theo ông Katz, cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran "đã loại bỏ mối đe dọa hiện hữu trước mắt đối với Israel và gây thiệt hại nghiêm trọng đến khả năng chiến lược của Iran".