Tháp Chăm nghìn năm ở Đà Nẵng mới trùng tu gạch đã mủn nát

Ông Phạm Hồng Trường, Trưởng phòng Tu bổ di tích, Trung tâm Triển khai công nghệ xây dựng miền Trung (Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng), đơn vị thực hiện trùng tu, cho biết, đây là hiện tượng khách quan, khó ngăn chặn và xử lý triệt để. Ông Trường khẳng định: “Không thể quy nguyên nhân do gạch phục chế không đạt chuẩn kỹ thuật, bởi gạch đã được nung thủ công bằng củi, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về thành phần phụ gia (đất sét trộn 20% tro, trấu) và nhiệt độ nung khoảng 1.000 độ C. Ngay cả quá trình mài chập cũng không thể làm mòn lớp “da” gạch”.