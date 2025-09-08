Tháp Chăm nghìn năm ở Đà Nẵng mới trùng tu gạch đã mủn nát

Cũng theo ông Trường, nếu để gạch phục chế ngoài trời thì không hư hỏng, nhưng khi đưa vào trùng tu tháp lại nhanh chóng bị mủn, dù nung cứng hơn cũng khó tránh được. Nguyên nhân chính là hiện tượng muối hóa từ trong tường tháp. Đây là tình trạng phổ biến ở các tháp Chăm ven biển miền Trung, kể cả quần thể Mỹ Sơn. Gạch bị ảnh hưởng nhiều nhất ở phần chân tháp (dưới 3,5m) hoặc những nơi có sự thay đổi độ ẩm thất thường.