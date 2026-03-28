Thanh Phú Centre Point định hướng 'đô thị giao thương' tại Tây TP.HCM

Trong nhiều năm, khu Tây TP.HCM được nhắc đến như vùng tăng trưởng giàu tiềm năng với sự phát triển mạnh của hạ tầng, công nghiệp, logistics và dòng dịch chuyển dân cư. Tuy nhiên, khu vực vẫn thiếu một trung tâm đủ sức quy tụ giao thương, trải nghiệm và đời sống đô thị, nơi các hoạt động kinh tế và tiêu dùng có thể hình thành và duy trì tại chỗ.

Phối cảnh tổng thể của Thanh Phú Centre Point với định hướng phát triển thành đô thị giao thương tại cửa ngõ Tây TP.HCM. (Nguồn ảnh: BIM Group)

Thanh Phú Centre Point được phát triển nhằm giải bài toán đó. Không đi theo mô hình khu đô thị đơn thuần, dự án được định hướng như một điểm đến mới, nơi không gian sống, thương mại, cảnh quan và các hoạt động cộng đồng được tổ chức trong một chỉnh thể có chủ đích.

Một dự án được phát triển như một điểm đến

Điểm khác biệt của Thanh Phú Centre Point nằm ở cách dự án được định hình ngay từ đầu như một đô thị tích hợp, nơi nhiều lớp trải nghiệm cùng hiện diện và hỗ trợ lẫn nhau.

Trong tư duy của đơn vị tư vấn quốc tế Broadway, dự án được hình dung như một “cửa ngõ rồng” - biểu tượng kết nối TP.HCM với vùng đất phương Nam. Ý tưởng này không chỉ mang tính hình ảnh, mà trở thành trục xuyên suốt để tổ chức không gian, cảnh quan và bản sắc toàn khu.

Từ đó, dự án được phát triển như một “cơ thể sống” thống nhất, nơi mỗi cộng đồng, tuyến phố, quảng trường hay trục cảnh quan đều là một phần của tổng thể có liên kết. Thay vì các phân khu rời rạc, toàn bộ dự án được quy hoạch có mạch chảy, có kết nối và có cá tính rõ ràng.

Quy hoạch hướng tới hình thành nhịp sống đô thị

Sức hút của Thanh Phú Centre Point không chỉ đến từ quy mô mà còn nằm ở logic tổ chức không gian.

Phân khu Miền Thương Phú có quy mô khoảng 85 ha, mật độ xây dựng 14,41%, với gần 48% diện tích dành cho cảnh quan, tiện ích và không gian mở, cùng hơn 1.200 sản phẩm.

Những con số này cho thấy định hướng ưu tiên không gian sống và trải nghiệm cộng đồng, thay vì tối đa hóa diện tích xây dựng. Dự án được tổ chức theo cấu trúc một trục đô thị, ba tầng giao thương và sáu cộng đồng, cho phép các hoạt động sống, mua sắm, vui chơi và lễ hội đan cài trong cùng một tổng thể.

Trong đó, Miền Thương Phú được định vị là khu vực mở nhịp giao thương đầu tiên, đóng vai trò tạo dòng người và hình thành không khí đô thị cho toàn dự án.

Bản sắc nơi chốn được định hình từ thiết kế

Khu vực thương mại được quy hoạch nhằm tạo dòng người và hình thành nhịp giao thương tại dự án. (Nguồn ảnh: BIM Group)

Một điểm đáng chú ý trong cách tiếp cận của Broadway là việc chuyển hóa văn hóa bản địa thành ngôn ngữ thiết kế xuyên suốt, thay vì chỉ dừng ở yếu tố trang trí.

Hình tượng “cửa ngõ rồng” được cụ thể hóa trong từng lớp không gian: Từ cấu trúc đại lộ, nhịp chuyển của cảnh quan đến cách tổ chức quảng trường và tuyến phố. Dự án được phát triển như một dòng chảy liên tục, tạo cảm giác chuyển động và kết nối xuyên suốt.

Ở cấp độ chi tiết, ngôn ngữ thiết kế thể hiện qua vật liệu, họa tiết lát, hệ thống chiếu sáng và các điểm chạm trong không gian công cộng. Những yếu tố này không chỉ phục vụ công năng mà còn góp phần định hình trải nghiệm và cảm xúc cho người sử dụng.

Nhờ đó, mỗi cộng đồng, mỗi tuyến phố và mỗi không gian công cộng đều mang sắc thái riêng, tạo nên các “điểm nhận diện” trong cùng một tổng thể thống nhất, giúp người sử dụng dễ ghi nhớ và hình thành mối liên kết lâu dài với không gian.

Các không gian hướng tới vận hành thực tế

Thanh Phú Centre Point được phát triển với nhiều cấu phần mang tính cộng đồng như cầu đi bộ, quảng trường trung tâm, bãi cỏ sự kiện, không gian trình diễn ngoài trời, tuyến phố thương mại, khu ẩm thực, chợ cuối tuần và các tuyến dạo bộ ven mặt nước.

Khu vực sự kiện ngoài trời được thiết kế với sức chứa lớn, cho phép tổ chức các hoạt động cộng đồng và lễ hội quy mô. Các tuyến phố thương mại và không gian ẩm thực không chỉ tạo cảnh quan mà còn góp phần tạo dòng người, kéo dài thời gian lưu trú và mở ra khả năng khai thác kinh doanh.

Nền tảng từ vị trí và năng lực phát triển

Thanh Phú Centre Point nằm tại Bến Lức, cửa ngõ kết nối TP.HCM với vùng Tây Nam Bộ, đồng thời bao quanh bởi hệ thống khu công nghiệp và trung tâm logistics quy mô lớn.

Nếu vị trí giúp đón dòng di chuyển, thì quy hoạch giữ dòng người ở lại. Để các yếu tố này chuyển hóa thành giá trị, vai trò của đơn vị phát triển trở nên quan trọng.

BIM Land theo đuổi tư duy kiến tạo điểm đến với quy hoạch bài bản, sản phẩm chỉn chu và định hướng dài hạn. Điều này giúp Thanh Phú Centre Point không chỉ được nhìn nhận như một dự án hưởng lợi từ hạ tầng, mà như một bước đi nhằm hình thành một cực sống, giao thương mới tại khu Tây TP.HCM.

Một tâm điểm mới đang dần hình thành

Trong bối cảnh thị trường ngày càng chọn lọc, người mua không chỉ quan tâm đến sản phẩm riêng lẻ mà còn đến khả năng hình thành nhịp sống của cả một điểm đến.

Thanh Phú Centre Point được phát triển với mục tiêu kết nối nhiều lớp giá trị: vị trí cửa ngõ, quy hoạch tích hợp, bản sắc thiết kế, không gian cộng đồng và khả năng vận hành thương mại.

Với định hướng đó, dự án được kỳ vọng trở thành một tâm điểm sống, giao thương mới tại cửa ngõ phía Tây TP.HCM, nơi các hoạt động kinh tế, văn hóa và đời sống cộng đồng có thể cùng hình thành và phát triển theo thời gian.