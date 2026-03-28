Houthi tham chiến, lần đầu phóng tên lửa vào Israel

Truyền thông Israel cho biết, Houthi đã phóng một tên lửa đạn đạo về phía Nam Israel hồi sáng sớm nay và quả đạn đã bị hệ thống phòng không Israel đánh chặn. Cuộc tấn công không gây ra bất kỳ thương vong hay thiệt hại nào.

Tên lửa phóng từ Iran về phía Israel, ngày 28/3/2026. (Ảnh: Reuters)

Đây là lần đầu tiên kể từ đầu xung đột ngày 28/2, Houthi phóng tên lửa về phía Israel. Tuy nhiên, sau cuộc tấn công, nhóm này chưa đưa ra tuyên bố liên quan. Cũng chưa rõ liệu việc tham chiến của Houthi chỉ dừng ở việc phóng tên lửa và UAV tấn công Israel, hay sẽ mở lại chiến dịch tập kích các tàu trên biển Đỏ như trong giai đoạn chiến sự Gaza từ cuối năm 2023 đến cuối năm 2025.

Quân đội Israel chưa công bố biện pháp đáp trả cuộc tấn công của Houthi.