Công an TP.HCM giúp người phụ nữ tìm lại túi xách chứa tiền, vàng, kim cương

Trước đó, rạng sáng 28/3, Công an phường Vĩnh Hội tiếp nhận trình báo của bà Đào Khánh Hồng (SN 1960, ngụ phường Minh Phụng) về việc để quên túi xách chứa nhiều tài sản trên chiếc taxi tại khu vực chung cư số 1 đường Tôn Thất Thuyết.

Theo bà Hồng, tổng trị giá tài sản bị mất lên tới hơn 3 tỷ đồng, bao gồm: 20 triệu đồng, 9 chỉ vàng, 1 nhẫn kim cương, 1 sổ tiết kiệm trị giá 300 triệu đồng… Ngoài ra, trong túi xách còn có giấy tờ tùy thân.

Tài xế taxi đã hoàn trả tài sản cho bà Hồng.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, tổ công tác của Công an phường Vĩnh Hội đã vào cuộc, tiến hành kiểm tra hiện trường, làm việc với các nhân chứng và trích xuất camera an ninh xung quanh khu vực.

Đến 8h cùng ngày, lực lượng công an xác định được tài xế taxi liên quan là anh Nguyễn Văn Trọng (SN 1990, ngụ phường Thạnh Mỹ Tây) nên mời tới làm việc. Anh Trọng đã tự nguyện giao nộp đầy đủ số tài sản của khách để quên.

Công an phường Vĩnh Hội đã trao trả đầy đủ tài sản cho bà Hồng theo quy định. Nhận lại tài sản, bà Hồng đã gửi lời cảm ơn lực lượng công an và tài xế Trọng.