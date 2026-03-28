Phó Chủ tịch Hà Nội lý giải việc xây dựng sân bay ở Ứng Hòa

Chiều 28/3, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND TP Hà Nội khóa XVII thảo luận về nội dung xây dựng sân bay thứ 2 tại Hà Nội.

Giải trình ý kiến của đại biểu, ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội cho biết, dự kiến từ năm 2030 thành phố mới nghiên cứu làm sân bay thứ 2 nhưng có thể nghiên cứu làm sớm hơn. Trong thời gian từ nay đến năm 2030, thành phố và chính quyền địa phương vẫn phải đảm bảo chức năng sử dụng đất.

Kết nối "đô thị sân bay"

Bên cạnh đó, thành phố cũng định hướng kết nối sân bay với “đô thị sân bay” và kỳ vọng hình thành trung tâm đầu mối dịch vụ vận tải tổng hợp, kết nối nhiều loại hình giao thông như hàng không, đường sắt, đường thủy và đường bộ. Do đó, quy hoạch sân bay thứ 2 ở Ứng Hòa là phù hợp và phù hợp với quy hoạch ngành Quốc gia.

Ông Tuấn cho biết thêm, theo quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, thành phố dự kiến sẽ phát triển cảng hàng không quốc tế thứ 2, nhằm bổ trợ cho Nội Bài tại khu vực Ứng Hòa.

Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn.

Về quy mô, sân bay thứ 2 tiếp nhận được tối đa 50 triệu khách/năm, với quỹ đất từ 1.200 - 1.500ha, là đất ngoài đô thị.

Ngoài ra, các nghị quyết của Bộ Chính trị về Hà Nội luôn xác định Thủ đô sẽ có sân bay thứ 2, vì vậy việc thành phố có sân bay thứ 2 là cần thiết, phù hợp với các định hướng.

Riêng quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, theo ông Tuấn, thành phố đã tích hợp hai quy hoạch Thủ đô mà Thủ tướng đã phê duyệt trước đó.

"Cả hai quy hoạch của Thủ tướng duyệt trước đó đều xác định sân bay thứ 2 sẽ đặt ở phía Nam để phục vụ cho Thủ đô và vùng Thủ đô. Đặc biệt, quy hoạch ngành quốc gia về cảng hàng không toàn quốc cũng xác định Hà Nội có sân bay thứ 2 bổ trợ cho sân bay Nội Bài, hỗ trợ cho vùng Thủ đô", ông Tuấn khẳng định.

Về lý do xây sân bay thứ 2, Hà Nội luôn xác định nguyên tắc rất quan trọng là Thủ đô phải có hai sân bay trở lên, vì liên quan tới an ninh hàng không. Bởi theo ông Tuấn, trong trường hợp một sân bay gặp trục trặc, thủ đô sẽ có sân bay thứ 2 hỗ trợ ngay.

"Các thủ đô trên thế giới, cơ bản họ có 3-4 sân bay. Tất cả các nghiên cứu, quy hoạch đều xác định sân bay thứ 2 tại Ứng Hòa đáp ứng hướng tuyến hàng không", ông Tuấn khẳng định.

Trước trăn trở của đại biểu về việc nếu xây dựng sân bay tại Ứng Hòa sẽ rất gần sân bay của tỉnh Ninh Bình (cách 17km), ông Tuấn nói hiện tỉnh Ninh Bình đã điều chỉnh phương án, không còn đặt sân bay tỉnh tại khu vực Liêm Tuyền (Hà Nam cũ).

"Vừa qua tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình sáp nhập thành tỉnh Ninh Bình, quy hoạch tỉnh Ninh Bình trong quá trình nghiên cứu cũng có phối hợp với Hà Nội. Qua trao đổi, tỉnh Ninh Bình đã có văn bản thống nhất với Hà Nội về việc lập quy hoạch.

Theo đó, quy hoạch tỉnh Ninh Bình đã xác định làm một sân bay, cách vị trí dự kiến làm sân bay Ứng Hòa 50km, chứ không phải cách 17km tại khu vực Hà Nam cũ", ông Tuấn thông tin.

Khoảng 9.300 dân phải di dời

Đại biểu Đàm Văn Huân, Bí thư Đảng ủy xã Ứng Hòa. (Ảnh: HĐND TP Hà Nội)

Trước đó, nêu ý kiến thảo luận, đại biểu Đàm Văn Huân, Bí thư Đảng ủy xã Ứng Hòa, cho rằng Hà Nội cần làm rõ quy hoạch sân bay thứ 2 đặt tại xã.

Theo ông Huân, quy mô sân bay thứ 2 dự kiến khoảng 1.500ha, công suất 30 - 50 triệu hành khách/năm. Với diện tích như trên, sân bay sẽ chiếm 22% diện tích xã Ứng Hòa. Ông bày tỏ lo ngại vì hầu như toàn bộ xã Ứng Hòa bị ảnh hưởng.

Ông Huân cho rằng việc xây sân bay thứ 2 là cần thiết, tuy nhiên, theo quy hoạch tỉnh Ninh Bình, tỉnh này đã quy hoạch sân bay Liêm Tuyền.

Nếu Hà Nội đặt sân bay thứ hai tại Ứng Hòa, 2 sân bay trên sẽ rất gần nhau, cách có 17km. Do đó ông đề nghị làm rõ lợi thế cạnh tranh sân bay Ứng Hòa với sân bay Ninh Bình hoặc các sân bay lân cận.

Ngoài ra nếu đặt sân bay tại Ứng Hòa, qua khảo sát sẽ có khoảng 9.300 dân phải di dời. Vì vậy ông đề nghị thành phố cần có kế hoạch lâu dài, tránh ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

Bên cạnh đó, khu vực dự kiến xây sân bay có cốt nền thấp và hệ thống tiêu nước chủ yếu dựa vào trạm bơm, khiến sân bay dễ ngừng hoạt động khi thời tiết xấu. Ngoài ra, theo ông Huân, nếu sân bay được đặt tại Ứng Hòa, khu vực di tích chùa Hương cũng sẽ bị ảnh hưởng.