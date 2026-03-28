Kết quả U23 Việt Nam 0-1 U23 Thái Lan: Bàn thua ở giây 21

Video: U23 Việt Nam thua U23 Thái Lan 0-1.

Chiều 28/3, U23 Việt Nam đấu với U23 Thái Lan ở lượt trận thứ hai giải giao hữu CFA Team China 2026 tại Tây An, Trung Quốc. So với trận chung kết SEA Games cuối năm ngoái - khi U23 Việt Nam thắng U23 Thái Lan để giành huy chương vàng - đội hình của 2 đội tuyển thay đổi rất nhiều.

U23 Việt Nam sớm nhận bàn thua ở ngay pha bóng đầu tiên. Khi trận đấu mới diễn ra hơn 20 giây, từ tình huống lộn xộn trong vòng cấm, Mamah tung cú dứt điểm chạm chân hậu vệ U23 Việt Nam. Thủ môn Cao Văn Bình không kịp cản phá để cứu đội nhà tránh bàn thua.

Các học trò của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh sau đó duy trì thế trận cân bằng với đối thủ. U23 Việt Nam cố gắng tấn công nhưng không hiệu quả, trong khi U23 Thái Lan suýt có thêm bàn thắng trong tình huống đối mặt thủ môn ở cuối hiệp một. Sau nửa đầu trận đấu, U23 Việt Nam bị đối thủ dẫn 0-1.

Sang hiệp 2, tình hình được cải thiện hơn với U23 Việt Nam khi HLV Đinh Hồng Vinh đưa thêm một số cầu thủ trụ cột vào sân. Cơ hội đầu tiên đến với Thái Bá Đạt khi anh tung cú đá phạt hiểm hóc nhưng bóng đi chệch cột dọc đáng tiếc.

May mắn cho U23 Việt Nam trong quãng thời gian tiếp theo. Mamah và Chawanwit liên tục làm chao đảo hàng thủ với Nguyên Hoàng, Quang Kiệt và Hải Anh. Dù vậy, bộ đôi này cũng chưa đủ tinh tế để ghi bàn. Họ dứt điểm không đủ chính xác hoặc Cao Văn Bình xuất sắc cản phá.

U23 Việt Nam cũng có quyền nuối tiếc. Phút 67, Minh Tâm chuyền ngang rất hay cho Công Phương nhưng tiền vệ của Thể Công Viettel dứt điểm trúng người hậu vệ U23 Thái Lan. Thời gian còn lại của trận đấu, hai đội không có thêm bàn thắng. U23 Việt Nam thua 0-1 trước U23 Thái Lan.

Sau 2 lượt trận, Công Phương và đồng đội chưa có chiến thắng nào. Ở lượt đấu cuối, U23 Việt Nam đấu với chủ nhà U23 Trung Quốc.

U23 Việt Nam 0-1 U23 Thái Lan 1' Thanakrit

Đội hình U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan

U23 Thái Lan: Chommaphat (23), Buaphan (4), Kalasin (6), Kakana (7), Chawanwit (8), Thanakrit (10), Auttapon (12), Mamah (14), Chansri (15), Paripan (15), Maneekorn (21).

U23 Việt Nam: Cao Văn Bình, Mai Quốc Tú, Lê Nguyên Hoàng, Thái Bá Đạt, Trần Thành Trung, Nguyễn Công Phương, Lê Văn Thuận, Lê Thắng Long, Trần Hải Anh, Nguyễn Bảo Long, Nguyễn Anh Tuấn.