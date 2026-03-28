Xem trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan trên kênh nào?

Trận đấu thứ hai của U23 Việt Nam ở giải CFA Team China 2026 chính là cuộc đọ sức với "người hàng xóm" U23 Thái Lan. Màn đối đầu đáng chú ý diễn ra lúc 14h00 ngày 28/3, không có nhà đài nào tại Việt Nam sở hữu bản quyền phát sóng giải đấu. Báo Điện tử VTC News cập nhật nhanh nhất hình ảnh, diễn biến trận đấu.

Mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh chắc chắn là 3 điểm dù đây chỉ là 90 phút mang tính chất tập luyện và thử nghiệm. Ngược lại, U23 Thái Lan cũng có những lý do để tìm đến chiến thắng.

U23 Việt Nam có được kết quả đáng khích lệ khi hòa U23 Triều Tiên 1-1 dù đối thủ có đến 7 ngôi sao đang thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Ngược lại, U23 Việt Nam chỉ có đúng 3 người từng dự giải U23 châu Á 2026 gồm Lê Văn Thuận, Cao Văn Bình và Nguyễn Công Phương. Cần ghi nhận nỗ lực của những cầu thủ trẻ "vô danh" còn lại.

Cách đá của U23 Việt Nam trước đối thủ mạnh hơn không có nhiều thay đổi. HLV Đinh Hồng Vinh tôn trọng triết lí và cách xây dựng đội tuyển của ông Kim Sang-sik. U23 Việt Nam dồn trọng tâm cho mặt trận phòng ngự, không vội và tung ra các pha phản công mà cố gắng chỉn chu trong từng pha bóng.

Trận này, Trần Thành Trung và Lê Văn Thuận - hai tài năng trẻ của Ninh Bình FC phần nào chứng minh được năng lực. Nguyễn Minh Tâm - tiền đạo của HAGL kịp có bàn thắng sớm còn Cao Văn Bình vẫn thể hiện được sự an toàn trong khung gỗ.

Trong khi đó, U23 Thái Lan cũng cho thấy mình không phải đối thủ dễ chơi. Họ buộc U23 Trung Quốc phải rơi vào thế rượt đuổi bàn thắng trước khi vất vả giành lại điểm số.

Đội bóng xứ chùa vàng giữ nét điển hình trong cách chơi bóng như kĩ thuật cá nhân của từng cầu thủ, các pha phối hợp bắt mắt ở cự li ngắn. Tuy nhiên, giành điểm trước U23 Việt Nam không phải điều dễ dàng và người hâm mộ đang chờ đợi màn thể hiện của hai đội.