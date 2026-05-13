CSGT Hà Nội xử phạt tài xế xe đầu kéo vượt ẩu, 'nuốt' trọn làn ngược chiều

(VTC News) -

Video: Tài xế xe đầu kéo vượt ẩu, lấn sang làn đường ngược chiều

Tối 13/5, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, lực lượng chức năng nhanh chóng xác minh, làm rõ và xử lý tài xế xe đầu kéo có hành vi vượt ẩu, lấn làn ngược chiều sau khi tiếp nhận clip phản ánh từ người dân.

Qua xác minh của Đội CSGT đường bộ số 15 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội), phương tiện vi phạm là xe đầu kéo biển số 29H-959.XX kéo theo sơ mi rơ moóc biển số 29R-520.XX. Tài xế được xác định là Nguyễn Văn H. (SN 1989, trú tại Hà Nội).

Hình ảnh xe đầu kéo vượt ẩu, lấn sang làn đường ngược chiều.

Tại cơ quan công an, tài xế H. thừa nhận điều khiển phương tiện vượt xe trong trường hợp không được phép vượt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho các xe đi trên tuyến đường.

Theo quy địn tại Nghị định 168/2024, tài xế H. sẽ bị phạt 4-6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe theo quy định.

Đại diện Cục CSGT cho biết việc xử lý nghiêm các trường hợp xe tải trọng lớn vượt ẩu, lấn làn không chỉ nhằm răn đe vi phạm mà còn góp phần bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường trọng điểm của Hà Nội.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hai xe tải chở vật liệu xây dựng vượt nhau trên đường. Đáng chú ý, xe đầu kéo mang BKS 29H-959.XX lấn hoàn toàn sang phần đường ngược chiều, buộc nhiều phương tiện đang lưu thông đúng làn phải né tránh.

Một người đi xe máy trong clip phải vội vàng ép sát vào lề đường để tránh va chạm với chiếc xe đầu kéo đang vượt ẩu.