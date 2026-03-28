Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan CFA Team China 2026

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan

U23 Việt Nam đối đầu U23 Thái Lan ở trận đấu đáng xem bậc nhất giải giao hữu CFA Team China 2026. Ngoài yếu tố chuyên môn hấp dẫn sau lượt trận đầu tiên, tính chất ganh đua - căng thẳng giữa hai nền bóng đá số một Đông Nam Á luôn được nhắc đến.

Trong bất kể hoàn cảnh nào, dù là giao hữu hay ở giải đấu chính thức, U23 Việt Nam không muốn thua U23 Thái Lan và ngược lại. Đây là lý do để người hâm mộ tin rằng U23 Việt Nam nhiều khả năng vẫn tung vào sân đội hình rất mạnh gồm các trụ cột như Cao Văn Bình, Công Phương hay Lê Văn Thuận - những người có kinh nghiệm trận mạc hơn.

Thậm chí, với những gì từng làm ở CFA Team China 2025, giới chuyên môn tin rằng chính huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh mới là người kiên định, ít điều chỉnh nhân sự và hướng tới việc xây dựng bộ khung sớm cho U23 Việt Nam.

Ngay cả một số cầu thủ đang được thi đấu nhiều tại V.League như Đinh Quang Kiệt, Lê Nguyên Hoàng hay Thái Bá Đạt cũng có nhiều cơ hội ra sân hơn.

Sau trận đấu với U23 Triều Tiên, khả năng ra sân của những cầu thủ Việt kiều như Trần Thành Trung hay Vadim Nguyễn sẽ thấp hơn đáng kể. Huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh đưa Vadim vào sân trong hiệp 2 và rồi lại thay tiền vệ của SHB Đà Nẵng ra ngoài khi trận đấu chưa kết thúc. Anh chơi không tệ nhưng ít hỗ trợ phòng ngự.

Trong khi đó, Trần Thành Trung thi đấu nổi bật hơn nhưng áp lực cạnh tranh lớn từ Nguyễn Quang Vinh, Thái Bá Đạt đủ khiến chàng trai của CLB Ninh Bình phải nỗ lực và quyết tâm hơn.

Bên kia chiến tuyến, U23 Thái Lan rõ ràng muốn có được chiến thắng để đòi lại món nợ ở trận chung kết SEA Games 33. Có điều, toan tính của đội bóng xứ chùa vàng không dễ thực hiện khi họ vừa mất trụ cột lại vừa bộc lộ nhiều điểm yếu trong màn ra quân trước U23 Trung Quốc.

Dẫu sao, thầy trò HLV Thawatchai vẫn là đối thủ đáng gờm và U23 Việt Nam sẽ trả giá đắt nếu chủ quan.