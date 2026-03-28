Tài năng của bệnh nhân kéo đàn ở A9 Bạch Mai khiến dân mạng trầm trồ

Đoạn video ghi lại cảnh nữ bệnh nhân say sưa chơi bản nhạc nổi tiếng "The Song of Secret Garden" giữa hành lang khoa Cấp cứu A9 (Bệnh viện Bạch Mai) khiến hàng chục nghìn người xúc động. Nữ bệnh nhân đó là nghệ sỹ viola quốc tế Nguyễn Nguyệt Thu.

Chị Nguyệt Thu chia sẻ, chị nhập viện Bạch Mai ngày 24/3. Trước đó, chị mệt kéo dài gần 2 tháng nhưng nghĩ do tiểu đường nên không đi khám. Khi khó thở, phù nề tăng lên, chị mới nhập viện. Ban đầu được ghi nhận tràn dịch màng phổi, nhưng sau các xét nghiệm chuyên sâu, bác sĩ chẩn đoán suy tim - tình trạng có thể diễn biến nguy hiểm bất cứ lúc nào.

Chị phải nằm theo dõi tại khoa Cấp cứu A9 để bác sĩ theo dõi diễn biến bệnh. Và trong khoảng thời gian này, Dù vừa trải qua các can thiệp y khoa, cơ thể còn mệt, chị Thu vẫn gửi tặng y bác sĩ và bệnh nhân trong khoa bản nhạc ý nghĩa The Song of Secret Garden.

Người sáng lập dự án trị liệu bằng âm nhạc

Chị Thu cho biết, đây không phải lần đầu mang âm nhạc vào bệnh viện. Chị là người sáng lập dự án “Nơi yêu thương bắt đầu”, được khởi động thí điểm tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) năm 2024 với cách thức trị liệu bằng âm nhạc cho bệnh nhân và nhân viên y tế.

Dự án tổ chức các buổi biểu diễn âm nhạc trực tiếp trong các bệnh viện nhằm cải thiện tinh thần và tâm trạng của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và các nhân viên y tế.

Chia sẻ về dự án này, chị Thu cho biết, dự án được chị ấp ủ từ lâu, khi chị đi chăm mẹ bệnh tại bệnh viện Bạch Mai hơn 20 năm trước, thấu hiểu người nhà thẩn thờ lo lắng, bệnh nhân tuyệt vọng, còn các y bác sỹ luôn nỗ lực để giành giật sự sống cho người bệnh. Từ đó, chị mong một ngày nào đó có thể đồng hành với những chiến sỹ áo trắng trong điều trị cho người bệnh.

"Khoa học đã chứng minh âm nhạc không chỉ khiến cho tâm trạng chúng ta thư thái mà còn có tác dụng xoa dịu những tổn thương nhất định trên cơ thể. Với dự án này, chúng tôi muốn đồng hành cùng các y bác sỹ để chăm sóc bệnh nhân tốt hơn", chị Thu chia sẻ.

Nữ nghệ sỹ triển khai dự án này tại Bệnh viện Bạch Mai và Khoa Chăm sóc giảm nhẹ, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội. Tại Bệnh viện Bạch Mai, dịp 30/4 - 1/5/2025, chị đã tới từng khoa của Bệnh viện tiến hành các buổi âm nhạc trị liệu tại từng khoa, giúp bệnh nhân có thể trực tiếp trải nghiệm và tận dụng sức mạnh chữa lành của âm nhạc.

Chị cũng là người mới tặng cây đàn Piano cho bệnh viện Bạch Mai để hi vọng âm nhạc như một liều thuốc hỗ trợ tinh thần giúp cho y bác sỹ, nhân viên y tế và bệnh nhân cũng như người nhà bệnh nhân.

Tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, khoa Hỗ trợ giảm nhẹ, chị đều đặn một tuần 2 buổi tới tặng các bản nhạc cho các bệnh nhân ung thư, những người cần hỗ trợ tinh thần trong quá trình điều trị. Trong các buổi sinh nhật hàng tháng bệnh viện tổ chức cho các bệnh nhân, tiếng đàn du dương của chị trở thành một phần quen thuộc. Không sân khấu, không ánh đèn, chị đứng ngay trong phòng bệnh hoặc hành lang, chơi những bản nhạc nhẹ nhàng.

Nhiều bệnh nhân đang điều trị dài ngày, đã có những khoảnh khắc hiếm hoi được vỗ tay, được nghe nhạc, được nhớ rằng mình vẫn đang sống một cuộc đời bình thường. Có người ngồi lặng đi, có người rơi nước mắt.

Với nghệ sĩ quốc tế Nguyệt Thu, điều khiến chị tự hào không nằm ở quy mô sân khấu, mà ở việc tiếng đàn có thể góp phần cân bằng cảm xúc, xoa dịu tinh thần cho bác sĩ, nhân viên y tế, mang âm nhạc đến gần hơn với bệnh nhân, ngay trong những không gian vốn chỉ quen với thuốc men và điều trị.

Theo chị, âm nhạc giúp bệnh nhân thư giãn, giảm căng thẳng và phần nào cải thiện tinh thần. Vì vậy, chị theo đuổi việc đưa âm nhạc vào bệnh viện như một hình thức hỗ trợ tâm lý.

Lần này, khi chính mình trở thành bệnh nhân, việc chơi đàn mang ý nghĩa khác. Không còn là người đi biểu diễn, chị chơi nhạc trong vai trò một người đang điều trị, gửi lời cảm ơn tới bác sĩ và nhân viên công tác xã hội - những người luôn lặng thầm đứng sau hỗ trợ bệnh nhân và thân nhân.

Chị cũng muốn tặng các bệnh nhân đang điều trị tại khoa Cấp cứu như một lời nhắn gửi sự lạc quan để họ có thêm động lực vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Theo chị, trong những ngày nằm viện, đặc biệt ở khoa Cấp cứu, điều người bệnh cần không chỉ là thuốc men mà còn là một điểm tựa tinh thần, dù rất nhỏ.