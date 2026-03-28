Xe tải bốc cháy trên cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, ùn tắc kéo dài hơn 1 km

Chiều 28/3, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã khống chế, dập tắt vụ cháy xe tải xảy ra trên cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, đoạn qua khu vực xã Thuận Bắc, gây ùn ứ giao thông kéo dài hơn 1 km.

Xe khách bốc cháy dữ dội ở cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h45 cùng ngày, tài xế Vũ Văn Tâm lái xe tải chở máy móc nông nghiệp đi trên cao tốc theo hướng từ Phan Thiết đi các tỉnh phía Bắc.

Khi đến gần nút giao Du Long, đoạn qua xã Thuận Bắc, tài xế phát hiện khói bốc lên từ phía sau xe nên nhanh chóng dừng lại, lấy các vật dụng quan trọng rồi rời khỏi xe, đồng thời cảnh báo các phương tiện xung quanh.

Nhiều xe cứu hỏa chuyên dụng được điều đến hiện trường.

Chỉ ít phút sau, ngọn lửa bùng phát mạnh, bao trùm phần sau xe, khói đen dày đặc làm hạn chế tầm nhìn, khiến nhiều phương tiện phải dừng lại, gây ùn tắc kéo dài.

Nhận tin báo, lực lượng PCCC đã điều động một xe chữa cháy, một xe bồn cùng 8 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp dập lửa. Đến khoảng 15h30, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Tại hiện trường, chiếc xe tải bị hư hỏng nặng, phần thùng phía sau cháy trơ khung, nhiều hàng hóa bị thiêu rụi. Tài xế đang thống kê thiệt hại, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo dài hơn 78 km, thuộc tuyến cao tốc Bắc – Nam qua địa phận Khánh Hòa, được đưa vào khai thác từ tháng 4/2024. Tuyến có 4 làn xe, rộng 17 m, tốc độ tối đa 90 km/h, với tổng mức đầu tư hơn 8.900 tỷ đồng. Từ năm 2025 đến nay, tuyến đường này ghi nhận nhiều sự cố giao thông, trong đó có các vụ cháy xe, chủ yếu do phương tiện gặp sự cố kỹ thuật khi di chuyển ở tốc độ cao.