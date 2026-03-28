Cuộc sống của cặp diễn viên chính phim 'Thỏ ơi' sau doanh thu 450 tỷ đồng

Đại thắng phòng vé dịp Tết 2026, phim điện ảnh Thỏ ơi hiện chạm mốc doanh thu gần 450 tỷ đồng. Thành công của phim giúp tên tuổi của cặp diễn viên chính LyLy - Vĩnh Đam được khán giả chú ý. Xuất hiện tại sự kiện của Pop Mart ở TP.HCM, cả hai diện trang phục trẻ trung, phù hợp với chủ đề chương trình.

Tại sự kiện, cặp đôi có nhiều tương tác ăn ý như chụp ảnh, trò chuyện và giao lưu cùng hàng trăm khán giả. Vĩnh Đam và LyLy bày tỏ niềm vui, vinh dự khi được tham gia sự kiện của một thương hiệu đồ chơi nổi tiếng toàn cầu.

Vĩnh Đam hé lộ bản thân anh thấy mình giống với nhân vật Labubu của thương hiệu này vì tính cách có phần bí ẩn, trong khi đó LyLy thích nhân vật Twinkle Twinkle vì thích năng lực vui tươi, tích cực.

Vĩnh Đam và LyLy hội ngộ sau khi đóng "Thỏ ơi".

Sau Thỏ ơi, LyLy và Vĩnh Đam đều giữ mối quan hệ thân thiết. LyLy nói mừng vì sau phim cô có thêm nhiều mối quan hệ mới và Vĩnh Đam là một trong số đó. Nữ ca sĩ giữ liên lạc với mọi người, thỉnh thoảng hay gặp nhau ăn uống, trò chuyện nhắc nhớ về kỷ niệm quay phim.

Nhờ thành công của phim, LyLy cũng chia sẻ cô được chú ý nhiều hơn và nhận được nhiều show. Giọng ca sinh năm 1996 xem đây là điều may mắn không phải ai cũng có được. Cô vẫn đang nỗ lực trau dồi diễn xuất với mong muốn thử sức với dự án điện ảnh kế tiếp.

Cả hai giữ mối quan hệ thân thiết.

Về phía Vĩnh Đam, anh thừa nhận cuộc sống như "bước sang một trang mới" sau Thỏ ơi. Nam diễn viên tiết lộ cát-xê của anh tăng thêm 100 lần. Hiện anh đang có dự án Bus: Chuyến xe một chiều công chiếu tại rạp, đồng thời nhận thêm nhiều show và lời mời hợp tác từ các nhãn hàng.

Nam diễn viên cao 1,92m cho biết bản thân đã trưởng thành hơn, biết tiết chế trong lời nói và hành động. Anh cũng nhận được nhiều lời khuyên, kinh nghiệm quý từ đạo diễn Trấn Thành trong quá trình làm nghề.

Hiện, Vĩnh Đam vẫn là sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện. Bên cạnh việc chạy show, anh vẫn đến trường để hoàn thành chương trình học.

Thời gian tới, Vĩnh Đam dự định tham gia các lớp diễn xuất để trau dồi kỹ năng, sẵn sàng cho những thử thách lớn hơn. Theo anh, đi nhanh hay chậm không quan trọng bằng việc đi được bao xa và để lại dấu ấn trong lòng khán giả.

"Ước mơ từ nhỏ của tôi thực ra là làm ca sĩ, sau đó cái duyên đưa đẩy đến nghề người mẫu rồi diễn viên. Nhưng trong tương lai, nếu không làm diễn viên nữa, tôi muốn trở thành một đạo diễn hoặc nhà sản xuất phim", anh nói thêm.