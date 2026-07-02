Thành phố không chỉ mang tên Bác, mà phải thực hiện cho được mong muốn của Bác

(VTC News) -

Đó là một trong những nội dung được Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh trong phát biểu tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026), sáng 2/7.

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM, vinh dự mang tên Bác không chỉ là danh hiệu cao quý, mà là một lời thề sắt son, người dân Thành phố phải xây dựng Thành phố xứng đáng với sự hy sinh, xứng đáng với niềm tin mà Bác đã đặt trọn vào miền Nam thành đồng.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang. (Ảnh: Lương Ý)

Đối với mỗi người dân tại Thành phố mang tên Bác, giây phút thiêng liêng Quốc hội quyết nghị đặt tên TP Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là niềm vinh dự, mà là sợi dây kết nối niềm tin, nguồn cảm hứng bất tận để cùng nhau xây dựng TP.HCM vững vàng bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Sự phát triển rực rỡ của Thành phố hôm nay là lời tri ân sâu sắc nhất người dân Thành phố gửi đến những anh hùng liệt sĩ, những Mẹ Việt Nam Anh hùng, và hàng triệu đồng bào đã kiên trung bám trụ vì độc lập, tự do.

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM, nửa thế kỷ đã trôi qua, cái tên TP.HCM đã thẩm thấu, hòa quyện vào máu thịt của biết bao thế hệ. Tự hào là công dân của Thành phố mang tên Bác không chỉ là danh xưng, mà là di sản tinh thần, là trách nhiệm bồi đắp những giá trị cao quý mà Người đã dày công vun trồng.

Từ một đô thị sau chiến tranh, TP.HCM đã can trường biến những “vết sẹo” năm xưa thành bệ phóng cho sự phát triển hiện đại. Với tinh thần cùng cả nước, vì cả nước, Thành phố đã không ngừng đổi mới, sáng tạo, trở thành đầu tàu kinh tế, đóng góp lớn nhất vào ngân sách quốc gia.

Mỗi thành tựu đạt được của TP.HCM đều có sự đồng hành, đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, lực lượng vũ trang, các địa phương trên cả nước. Là tình cảm, sự sẻ chia của đồng bào ta ở nước ngoài; sự hợp tác của bạn bè quốc tế.

Và trên hết là sự cần cù, sáng tạo, chịu thương, chịu khó của hàng triệu người dân đã góp sức xây dựng thành phố.

TP.HCM với quy mô kinh tế hơn 3 triệu tỷ đồng sau 50 năm xây dựng và phát triển. (Ảnh: Q. Nguyễn)

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh Thành phố đang đứng trước những vận hội to lớn chưa từng có.

Việc hợp nhất không gian phát triển của TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu không đơn thuần chỉ là sự mở rộng địa giới hành chính, mà là sự hội tụ của những lợi thế chiến lược, mở ra một không gian phát triển mới, một động lực tăng trưởng mới để tạo ra một tầm vóc mới cho thành phố.

Nghị quyết 09 với quan điểm “TP.HCM vì cả nước, cả nước vì TP.HCM” đã trở thành phương châm hành động xuyên suốt. Khi cả nước cần, Thành phố tiên phong mở đường, thử nghiệm các mô hình kinh tế mới, tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế để tạo đà cho cả nước bứt phá.

Ngược lại, Thành phố cũng nhận được sự đồng hành, hỗ trợ to lớn từ Trung ương và các địa phương để Thành phố xứng đáng với vị thế đô thị đặc biệt.

"Danh hiệu TP.HCM không chỉ là một phần thưởng của quá khứ, mà còn là lời nhắc nhở đối với hiện tại và cam kết đối với tương lai. Thành phố không chỉ mang tên Bác, mà phải thực hiện cho được khát vọng và mong muốn của Bác.

Không chỉ giữ gìn danh hiệu ấy, mà phải làm cho danh hiệu cao quý ấy ngày càng tỏa sáng bằng những thành tựu mới, những giá trị mới, những đóng góp mới cho sự phát triển", Bí thư Thành ủy TP.HCM bày tỏ.

Những công trình hiện đại liên tục đầu tư để TP.HCM trong giai đoạn mới. (Ảnh phối cảnh: Nhà đầu tư)

Cũng theo Bí thư Thành ủy TP.HCM, 50 năm xây dựng và phát triển kể từ ngày vinh dự được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt qua hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị khóa XIII, TP.HCM luôn giữ vai trò trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; đời sống Nhân dân được nâng lên.

TP.HCM đang bước vào chặng đường mới với những mục tiêu đầy khát vọng. Đến năm 2030 trở thành đô thị văn minh, hiện đại; vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á.

Tầm nhìn đến năm 2045, TP.HCM là trung tâm kinh tế, tài chính, du lịch, dịch vụ của châu Á, điểm đến hấp dẫn toàn cầu. Hướng tới năm 2075, xây dựng TP.HCM trở thành đô thị toàn cầu, thông minh, phát triển bền vững, ngang tầm các đô thị phát triển nhất thế giới.

Trong quá trình thực hiện những đột phá chiến lược ấy, TP.HCM luôn đặt Nhân dân ở vị trí trung tâm. Thành phố không chỉ cần những con số GRDP cao, mà hơn hết, cần những khu dân cư ấm áp, nơi sự tử tế được nuôi dưỡng và lan tỏa.

"Chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn nhưng khát vọng càng lớn, ý chí càng mạnh, trách nhiệm càng cao thì quyết tâm phải càng lớn, Thành phố quyết tâm giữ vững vai trò là đầu tàu, xứng đáng để mỗi khi nhắc đến TP.HCM, mọi người không chỉ hãnh diện về một tên gọi thiêng liêng, mà còn có thể tự hào về một thành phố luôn đổi mới, luôn khát vọng vươn lên.

Đó chính là lời hứa của chúng ta với lịch sử, là trách nhiệm đối với hiện tại và cam kết của các thế hệ mai sau", Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang nói thêm.