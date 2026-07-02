GS Nguyễn Thị Ngọc Phượng: Nếu được lựa chọn lại, vẫn chọn ở TP.HCM để phụng sự

(VTC News) -

Là đại diện công dân Thành phố phát biểu trong Lễ kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng Lao động - Thầy thuốc nhân dân, GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ, cho biết bà may mắn được là chứng nhân của một giai đoạn lịch sử cách mạng.

"Những tháng ngày của 50 năm trước đã trở thành ký ức không bao giờ phai trong cuộc đời tôi, kể từ khi tôi quyết định ở lại với quê hương, ở lại với một thành phố vừa bước ra khỏi chiến tranh.

Nhìn lại 50 năm thành phố vinh dự mang tên Bác, tôi có cảm giác như đang xem lại chính bộ phim về cuộc đời mình. Bởi mỗi bước trưởng thành của thành phố cũng là từng bước trưởng thành của tôi, và của biết bao thế hệ thầy thuốc đã lặng lẽ gìn giữ sự sống, chăm lo sức khỏe cho Nhân dân", Bác sĩ Ngọc Phượng mở đầu bài phát biểu của mình.

Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng.

Bác sĩ Ngọc Phượng nói trong trái tim của mỗi người con đất Việt, đặc biệt là những người con miền Nam, luôn khắc ghi hai dấu mốc lịch sử thiêng liêng: ngày 30/4/1975 lịch sử và ngày 2/7/1976 - thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sau ngày Miền Nam giải phóng, đất nước thống nhất, cuộc sống vẫn còn những gian khó. Các bệnh viện còn thiếu thốn đủ bề, nhưng trong lòng mỗi người dân đều cháy bỏng một niềm tin, rằng hòa bình đã đến và một tương lai mới đang mở ra.

Bà Phượng xúc động nói mình đã sống, làm việc và cống hiến trọn cuộc đời mình trong hành trình đẹp đẽ ấy, và nhớ như in những đêm trắng ở Bệnh viện Từ Dũ, những ca mổ khẩn cấp, từng đơn vị máu, từng chai dịch truyền được nâng niu, chắt chiu để giành lại sự sống cho sản phụ.

"Tôi và các đồng nghiệp luôn tự nhủ rằng, máy móc có thể thiếu, thuốc men có thể chưa đủ, nhưng trách nhiệm và y đức của người thầy thuốc thì không bao giờ được phép thiếu. Bởi mỗi em bé cất tiếng khóc chào đời không chỉ là niềm hạnh phúc của một gia đình, mà còn là tương lai của đất nước", Bác sĩ Ngọc Phượng chia sẻ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân TP.HCM bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Ban tổ chức)

Có lẽ chính từ những điều bình dị mà vô cùng nhân văn ấy, sau này bà và nhiều đồng nghiệp đã kiên trì theo đuổi hành trình đòi công lý cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam. Cùng đồng hành với biết bao cặp vợ chồng hiếm muộn trên hành trình tìm kiếm hạnh phúc làm cha, làm mẹ bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm.

Bà Phượng cho hay, nếu ngày ấy bà lựa chọn ra đi, có lẽ bà đã không được chứng kiến TP.HCM hồi sinh từng ngày. Bà cũng sẽ không được cùng đồng nghiệp xây dựng Bệnh viện Từ Dũ trở thành một trong những trung tâm sản phụ khoa hàng đầu cả nước. Và càng không có được niềm hạnh phúc khi chứng kiến hàng vạn em bé của những cặp vợ chồng hiếm muộn cất tiếng khóc chào đời ngay trên quê hương mình.

Đó là lựa chọn của cuộc đời bà. Cũng giống như TP.HCM, khó khăn chưa bao giờ là lý do để chùn bước, mà luôn là động lực để tìm cách vượt qua.

Người thầy thuốc chọn hành trình dấn thân, gắn bó với Bệnh viện Từ Dũ, gắn bó với TP.HCM, cho biết suốt 50 năm qua, đội ngũ y, bác sĩ Thành phố dù nhiều thời điểm làm việc trong điều kiện còn nhiều thiếu thốn, nhưng vẫn từng bước làm chủ những kỹ thuật y học hiện đại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm động viên Bác sĩ Ngọc Phượng. (Ảnh: Ban tổ chức)

Từ chỗ phải học hỏi kinh nghiệm của bạn bè quốc tế, y học Việt Nam hiện nay đã có thể tự tin sánh vai với nhiều quốc gia trong khu vực. TP.HCM cũng từng bước khẳng định vị thế là trung tâm y học chuyên sâu của cả nước, với uy tín ngày càng được nâng cao.

Đồng hành cùng chặng đường phát triển của TP.HCM, bà càng thấm thía giá trị của hai chữ Nhân dân. Thành công của TP.HCM không chỉ được đo bằng những tòa nhà cao tầng, những cây cầu hay những tuyến đường hiện đại, mà còn được tạo nên từ sự cống hiến âm thầm của biết bao con người bình dị - những người đã dành trí tuệ, tình yêu và cả cuộc đời mình để xây dựng thành phố này.

"Tôi chỉ là một trong số họ. Đã có người hỏi tôi, sau hơn nửa thế kỷ làm nghề, điều gì là phần thưởng lớn nhất? Tôi xin được trả lời rằng, đó không phải là những danh hiệu hay những tấm huân chương. Phần thưởng quý giá nhất đối với tôi là được gặp lại những em bé từng ra đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, nay đã trưởng thành, bước vào giảng đường đại học; là nhìn thấy những bác sĩ trẻ tiếp tục nối dài con đường mà thế hệ chúng tôi đã đi.

Đặc biệt được chứng kiến TP.HCM hôm nay ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình, luôn khát vọng vươn lên và ngày càng xứng đáng với tên gọi thiêng liêng mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh", Bác sĩ Ngọc Phượng nói.

50 năm trưởng thành cùng Thành phố, bà Ngọc Phượng nói bà còn có niềm hạnh phúc rất riêng, khi các con, các cháu của mình đã tiếp tục theo đuổi nghề y, trở thành đồng nghiệp của chính mình.

Niềm hạnh phúc của gia đình luôn song hành với niềm tự hào được góp phần để chăm lo sự sống và hạnh phúc của biết bao gia đình Việt Nam. Đó chính là phần thưởng lớn nhất của cuộc đời bà.

Và nếu được lựa chọn lại, nếu thời gian quay trở về 50 năm trước, bà vẫn sẽ chọn ở lại TP.HCM, vẫn sẽ chọn nghề y, vẫn chọn Bệnh viện Từ Dũ, vẫn sẽ chọn con đường phụng sự con người bằng tất cả trái tim của một người thầy thuốc.

Điều bà mong mỏi nhất hôm nay là được trao lại ngọn lửa của lòng nhân ái, của y đức và tinh thần cống hiến cho các thế hệ y khoa trẻ, để thế hệ sau tiếp tục viết nên những trang đẹp nhất của ngành y Việt Nam và của TP.HCM.