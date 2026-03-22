'Thần đồng opera' 14 tuổi: Sở hữu giọng hát hiếm có, giành loạt giải quốc tế

Âm nhạc hàn lâm tại Việt Nam đang dần trẻ hóa, trong đó nổi bật là Dương Đức Hải mệnh danh là “thần đồng opera” với nhiều thành tích ấn tượng.

Dương Đức Hải sinh năm 2012, xuất thân trong một gia đình không theo nghệ thuật. Tuy nhiên, cậu bé sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc. Chưa trải qua đào tạo chính quy tại các nhạc viện nên giọng ca nhí này chủ yếu tự học qua các tài liệu và video về opera. Chính niềm đam mê cùng khả năng cảm thụ âm nhạc đã giúp em từng bước hoàn thiện kỹ thuật và phong cách biểu diễn.

''Thần đồng opera'' 14 tuổi Dương Đức Hải.

Dương Đức Hải đã sớm lựa chọn theo đuổi opera, một dòng nhạc kén người nghe, đòi hỏi kỹ thuật thanh nhạc cao và khả năng cảm thụ tinh tế. Chính lựa chọn khác biệt này đã giúp Dương Đức Hải nhanh chóng tạo được dấu ấn trong giới chuyên môn đồng thời thu hút sự quan tâm từ công chúng yêu nhạc.

Bước ngoặt trong hành trình của Dương Đức Hải đến từ cuộc thi Crescendo International Music Festival and Competition 2025 - nơi em xuất sắc giành giải Nhất ở hạng mục thanh nhạc dù là thí sinh nhỏ tuổi nhất tham gia ở bảng chuyên nghiệp.

Tiếp nối thành công đó, Dương Đức Hải tiếp tục ghi dấu ấn khi giành Huy chương Vàng tại Liên hoan Nghệ thuật Quốc tế TSP tổ chức tại Thượng Hải. Thành tích này không chỉ khẳng định năng lực cá nhân mà còn góp phần đưa hình ảnh nghệ sĩ trẻ Việt Nam đến gần hơn với sân khấu quốc tế.

Dương Đức Hải còn gây ấn tượng khi trở thành nghệ sĩ nhí duy nhất biểu diễn trong chương trình có sự tham gia của dàn nhạc giao hưởng Johns Creek Symphony Orchestra (Mỹ). Trên sân khấu lớn, em tự tin thể hiện ca khúc "Mamma", một tác phẩm kinh điển và nhận được sự cổ vũ từ khán giả.

Dương Đức Hải biểu diễn cùng dàn nhạc giao hưởng Mỹ.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Dương Đức Hải còn có thành tích học tập đáng nể. Theo danh sách thí sinh tham dự Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế (IMEC), Khoa học quốc tế (ISCO) và Tiếng Anh quốc tế (JEO-SEO) năm học 2025-2026, Dương Đức Hải đã đạt Giải Vàng (Gold) ở cả hai lĩnh vực Toán học và Tiếng Anh. Cụ thể, ở hạng mục IMEC, Dương Đức Hải đạt điểm tuyệt đối 100/100, trong khi ở phần thi tiếng Anh JEO-SEO em đạt 90 điểm và tiếp tục giành giải cao nhất.

Với nền tảng hiện tại, cậu bé 14 tuổi được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển và trở thành gương mặt đầy tiềm năng của âm nhạc hàn lâm Việt Nam trong tương lai.