Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ và Gene Solutions ký hợp tác chiến lược

(VTC News) -

Hợp tác này của hai bên góp phần mở rộng cơ hội cho người dân được tiếp cận các xét nghiệm chất lượng quốc tế ngay tại Việt Nam, trong đó có các xét nghiệm gen sàng lọc trước sinh không xâm lấn, các giải pháp tầm soát ung thư sớm và hỗ trợ điều trị ung thư.

Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ và Gene Solutions ký kết hợp tác chiến lược. (Ảnh: HM)

Hợp tác toàn diện mang lại lợi ích thiết thực cho người bệnh

Theo Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược, Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ và Gene Solutions sẽ phối hợp triển khai quy trình khám, tư vấn, làm xét nghiệm, hội chẩn về lĩnh vực sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và lĩnh vực điều trị ung thư cho người bệnh đang thăm khám và điều trị tại các bệnh viện và phòng khám trực thuộc Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ.

Hai đơn vị cũng sẽ phối hợp thực hiện các nghiên cứu khoa học, tổ chức các hội nghị khoa học, hội thảo chuyên môn, kết hợp công tác đào tạo liên tục, cũng như thực hiện các chương trình chăm sóc và ưu đãi khách hàng, trong đó có chương trình triSure-VIP Card; và các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về sức khỏe di truyền.