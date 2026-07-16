Dồn dập thảm nhựa những cây số cuối cùng nối thông đường Hồ Chí Minh

Đoạn cuối của dự án đường Hồ Chí Minh từ nút giao Quốc lộ 22 đến xã An Ninh (tỉnh Tây Ninh) đang được các nhà thầu huy động nhân lực, máy móc thi công khẩn trương nhằm sớm khép kín toàn tuyến dài gần 73km, kết nối Tây Ninh với TP.HCM.
Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa có tổng chiều dài khoảng 72,75km, được khởi công từ tháng 11/2023 với tổng mức đầu tư hơn 2.292 tỷ đồng.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News trong những ngày giữa tháng 7 cho thấy, phần lớn chiều dài tuyến đã hoàn thành thảm nhựa, sơn kẻ đường và lắp đặt hệ thống biển báo giao thông trên tuyến chính.
Hiện các phương tiện đã bắt đầu lưu thông tạm trên nhiều đoạn của dự án, dù công trình chưa chính thức được đưa vào khai thác.
Theo ghi nhận, khoảng 5km còn lại từ Khu công nghiệp Thành Thành Công đến nút giao Quốc lộ 22 đang được các nhà thầu tập trung thi công, được xem là "mắt xích" cuối để nối thông toàn tuyến. Trong đó, tuyến đường dẫn kết nối vào Khu công nghiệp Thành Thành Công đã được thảm nhựa.
Khoảng 2km còn lại qua phường Gia Lộc (khu vực giáp Quốc lộ 22) và Khu công nghiệp Thành Thành Công (phường Trảng Bàng) đang được triển khai các hạng mục đổ đá, thảm nhựa mặt đường.
Các cầu vượt trên đoạn tuyến này đã cơ bản hoàn thành. Hiện nhà thầu tập trung thi công đường dẫn, đồng thời huy động nhiều công nhân, thiết bị làm việc liên tục để đẩy nhanh tiến độ.
Điểm cuối của tuyến tại nút giao với Quốc lộ N2, thuộc xã Hậu Nghĩa, đã được thông xe, tạo điều kiện kết nối với mạng lưới giao thông khu vực.
Đại diện Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết, khi đoạn Chơn Thành - Đức Hòa hoàn thành và chính thức đưa vào khai thác, tuyến đường sẽ trở thành trục giao thông quan trọng kết nối các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu và các trung tâm logistics của vùng Đông Nam Bộ.
Dự án cũng được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực kết nối hạ tầng giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh Tây Ninh và khu vực lân cận.